«График был очень жестким»: Денберел Ооржак рассказал, как ему далась победа в шоу «Ты — супер!»

14-летний подросток из Тывы во второй раз подряд завоевывает первое место в конкурсе талантов.

На телеканале «НТВ» завершился четвертый сезон шоу «Ты – супер!». Победителем творческого состязания во второй раз подряд становится школьник из республики Тыва Денберел Ооржак. Подросток рассказал, что битва за лидерство была очень жесткой. И во время участия в проекте он был сосредоточен исключительно на том, чтобы победить.

«Было не просто — график очень жесткий. Я приходил с шоу, ел и сразу засыпал. Но мне очень хотелось показать свои возможности на сто процентов», — поделился Денберел Ооржак.

После шоу Денберел вернется домой, где продолжит обучение в средней школе, а также в Академии Игоря Крутого. В планы подростка входит и получение новых навыков — мальчик мечтает научиться играть на фортепиано.

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А уже сегодня, 16 ноября, у Денберела состоится премьера нового трека. Песню «Секрет» о первой любви он записал на студии Игоря Крутого.

Известный композитор и продюсер в восторге от талантливого паренька из глубинки. Игорь Крутой отметил, что мальчик чрезвычайно одарен и обладает неподражаемыми вокальными данными.

«Его удивительный тембр голоса в связке с артистизмом, пластичностью, умением подать себя соединяются в нечто очень мощное и гармоничное, что не может не зацепить», — поделился Игорь Крутой в беседе с изданием «Комсомольская правда».

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