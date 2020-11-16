Победительница «Ты супер» Диана Анкудинова показала квартиру, подаренную Игорем Крутым

Певица Диана Анкудинова рассказала о квартире, которую ей ранее подарил композитор Игорь Крутой. Кадры из апартаментов молодой звезды показали в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В двухкомнатной квартире, расположенной на юго-западе Москвы, море мягких игрушек, есть даже музыкальная студия.

«Сначала я подумала, что это невозможно. Я была в шоке. Не сразу осознала, что это происходит именно со мной. Когда меня привезли в квартиру, то я поняла — это мое. Я была удивлена. В квартире был сделан ремонт, уже была мебель и кровать». Диана Анкудинова

Как отметила Анкудинова, после проекта у нее стало много выступлений, она завела новые знакомства. «Сейчас для певцов непростые времена. Выступления отменяются из-за пандемии. Я могу преподавать вокал и быть ведущей, так что без концертов не пропаду. С биологической мамой не общаюсь. Мне это не надо. Я раньше даже боялась ее. Считала, что она придет и заберет меня из новой семьи», — сказала девушка.

Напомним, что Диана Анкудинова победила во втором сезоне проекта «Ты супер». Девушка приехала покорять столицу из Тольятти.

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