«Никогда не говори «никогда»: Олег Шепс закрутил роман со звездой «Битвы экстрасенсов»

Еще недавно один из сильнейших участников нового сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Олег Шепс заявлял, что никогда не будет распространятся о личной жизни на широкую публику. Причиной этому послужил печальный опыт его старшего брата — победителя 14-го сезона битвы — Александра Шепса. Однако во время очередного подведения итогов последних испытаний Олег не смог скрыть своих чувств к одной из своих соперниц.

Когда Марат Башаров объявил Олега лучшим экстрасенсом недели, медиум не сильно обрадовался. Все дело в том, что почти сразу ведущий навязал и имя того, кто покинет проект. Это была потомственная ведьма Ирина Игнатенко.

Сразу после объявления худшего экстрасенса недели Шепс начал бормотать что-то невнятное, а потом и вовсе стал утешать расплакавшуюся ведьму. Отметим, сама Ирина предсказала, что в белом конверте окажется Олег.

«Я чувствую, что в белом конверте Олег Шепс. Или, я просто чувствую его рядом?», — призналась Игнатенко и озадачила этим всех присутствующих на церемонии.

На расспросы Башарова о статусе их отношений с Шепсом Ирина ничего не ответила. Однако после того, как ведьме дали второй шанс, она все еще оставалась рядом с Олегом. А шаман Максим Федоров пошутил, что возможная пара окажется вдвоем в финале.

«Будем, не сомневайся», — резко сказал ему Олег.

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