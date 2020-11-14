Курьезный случай: Баста нечаянно ударил Гагарину

В эфире телепередач случилось разное. Эмоции и волнение заставляли участников проектов падать в обмороки или вступать в драки. Но случаев, когда героям шоу приходилось страдать из-за благородных поступков, не так много. Однако певица Полина Гагарина испытала подобное на личном опыте.

Исполнительница и член жюри девятого сезона вокального проекта «Голос» призналась, что ее коллега Баста, он же Василий Вакуленко, чуть не ударил ее по лицу. Отметим, что сделал это музыкант не специально. Все дело в том, что во время выступления одной из участниц шоу Полина захотела сама выйти на сцену, так как Кристина Светличная исполняла ее песню «Радуга».

Сама Гагарина не повернулась к исполнительнице, зато Светличную выбрал Баста. Мужчина хотел поддержать не только начинающую артистку, но и свою коллегу. Когда серебряный призер «Евровидения-2015» спускалась со сцены, Баста подал ей руку, но забыл о микрофоне в руках. Именно это и стало причиной курьеза.

«Господи, ты мне чуть зуб не выбил!» — отреагировала на жест певица.

Уже вернувшись на кресла членов жюри, Гагарина спросила Вакуленко, все ли в порядке с ее улыбкой. На что Баста ответил: