«Кресла развернуты»: наставники проекта «Голос» собрали команды

В пятницу, 13 ноября, прошел очередной отбор участников в шоу «Голос» на Первом канале. Однако этот выпуск отличался от предыдущих, так как от наставников ждали списки уже сформированных команд.

Начался соревновательный вечер привычным выступлением бессменного ведущего проекта — Дмитрия Нагиева. Он пожелал всем выступающим последнего «слепого» прослушивания удачи и хорошего настроения.

Жюри в свою очередь вели себя максимально сконцентрированно на завершающем этапе. Никто из них не хотел ошибиться при выборе последних участников. В этот вечер, по словам музыкальных мэтров, они волновались даже больше, чем сами исполнители.

Выражалось это у всех по-разному. Так, Полина Гагарина продолжала поворачиваться, несмотря на то, что уже сформировала команду. А вот Валерий Сюткин, наоборот, во время выступления Екатерины Ямщиковой из города Уфы побоялся нажать на кнопку. Позже певец сказал, что он был очарован голосом участницы, но не знал, как применить талант Екатерины в рамках шоу.

Помимо представительницы из Башкортостана, в этот вечер порадовали исполнением иностранных и отечественных композиций Александра Славгородская, Ранди Хунко, Кристина Светличная, Андрей Антужан, Максим Коковин, Саркис Эдвардс и другие.