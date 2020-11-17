От Бузовой и Милохина до Баскова и Киркорова: кто блеснет на новогодних концертах МУЗ-ТВ

В Москве уже вовсю начались съемки новогодних голубых огоньков. Так, серию зимних праздничных концертов под названием «LIVE в кайф» и «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты» зрителям предложит канал МУЗ-ТВ.

По-видимому, телеканал рассчитывает на очень широкую аудиторию, поскольку в съемках приняли участие совершенно разноформатные исполнители: Филипп Киркоров, Николай Басков, группа «Фабрика», Виктория Дайнеко, Ольга Бузова, Даня Милохин и многие другие артисты.

Шуба для Шуры

За кулисами появляется длинноволосый блондин с васильковыми глазами в блестящем шазюбле. Приглядываемся поближе – да это же легендарный исполнитель хита «Твори добро» Шура приехал на съемки концерта под названием «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

Музыкант выглядит заметно постройневшим. Артист рассказал, что всего похудел на 35 килограммов. Это результат того, что Шуре удалили грыжу, а питается он исключительно детским питанием. Пока организм певца не справляется с тяжелой едой. «А бухать мне вообще нельзя», — подчеркивает Шура.

В ожидании праздников Teleprogramma.pro поинтересовалась у артиста, какой Новый год в своей жизни он считает самым необычным.

На одном из новогодних концертов Шура заметил женщину в дорогой шубе из песца. Певцу очень понравился этот прикид. Увидев его восторженный взгляд, дама подошла к артисту, и протянув шубу, сказала: «Дарю».

«Это было шикарно. Я на протяжении многих лет работал в шикарном шазюбле до пола. Все же бывают хорошие подарки», — восклицает Шура.

А вот на вопрос о влиянии пандемии на творческие планы, певец ответил так:

«Не повезло только артистам. Все остальные как-то выживают, особенно служба доставки. Я уже подумал, может, самокат купить: дорого, богато и с песнями».

Тем не менее, артист не унывает и хвастается творческими победами. По словам музыканта, недавно он записал новую композицию.

«Это похоже на Artic & Asti, Zivert и на все, что сейчас происходит. Это модно, быстро и современно», — поясняет он.

В один из дней на съемках новогодних огоньков появляется пара Филипп Киркоров и Давид Манукян. Последний — то и дело размахивая брендовой сумкой, старается постоянно держаться возле поп-короля.

Там, где Дава, должна быть и Ольга Бузова. Ольга также появилась на новогодних огоньках МУЗ-ТВ вопреки слухам и домыслам о том, что Алла Пугачева якобы хочет запретить ее участие в праздничных концертах.

Даня Милохин: «Все думают, что к Ольге Бузовой нужен особый подход…»

Правда, на съемках Ольга проводила больше времени не со своим возлюбленным, а с 18-летним тиктокером Даней Милохиной. Между знаменитостями пробежала искра или зреет совместный творческий проект? Зритель узнает об этом чуть позже.

«Все думают, что к Ольге нужен какой-то особый подход. Нет, нет, — восклицает Даниил, отвечая на вопрос о знакомстве и работе с ведущей. – Я общаюсь с Ольгой так же, как и с другими тиктокерами. И она также умеет шутить и смеяться над шутками других».

История же самого Дани Милохина – это вообще яркий пример того, какие виражи иногда может совершать судьба. До 13 лет он воспитывался в оренбургском детском доме, пока его воспитание не взяла на себя приемная семья.

Новые родители отвезли парня в Анапу. Примерным поведением Даниил никогда не отличался: рано попробовал алкоголь и наркотики, воровал еду из супермаркетов. Некоторое время парень подрабатывал официантом, пока в 19 лет не переехал в Москву и не завел себе TikTok.

Сегодня он один из самых популярных блогеров современности с аудиторией свыше семи миллионов человек. А еще Даня занимается музыкой, записывая дуэты с Тимати и Джиганом, Maruv и Николаем Басковым. На вопрос — как вам работается с такими знаменитыми людьми, Даня ответил так:

«Самое главное для меня – найти общий язык и уметь общаться с человеком. Со всеми людьми, с которыми мне доводилось делать что-то совместное, мне удалось наладить контакт. Особенно с Николаем Басковым. Когда я устроил игру «Волки против единорогов» — я позвонил Николаю с вопросом, может ли он отметить меня в своем Stories и рассказать, что поддерживает единорогов. Он, не разбираясь в вопросе, выполнил мою просьбу».

Также Даниил признался, что получает огромное количество писем от поклонников. 18-летнему рэперу пишут как девочки-подростки, так и уже зрелые женщины.

Как Лолите удалось похудеть на 12 килограммов

Кстати, о дамах в самом расцвете лет и красоты. Лолита, появившаяся на съемках передачи «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты», удивила поклонников невероятным преображением. Артистка рассказала, что ей удалось похудеть на 12 килограммов, и она очень довольна результатом.

Единственное, что омрачает настроение певицы — так это отмена ноябрьского концерта в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии выступление певицы перенесли практически на те же сроки, но уже на следующий год.

Солистка коллектива «Город 312» Айя призналась, что уже вовсю радовалась новому расписанию концертов. Но коварный вирус перечеркнул все планы: выступления коллектива на ближайшие два месяца также отменяются.

«На днях я поговорила с певицей Елкой. И она мне сказала: «Знаешь, какая есть радостная новость? Мы все умрем». Поэтому зачем сильно переживать», — отметила певица. больше по теме «Грузчики и таксисты»: Игорь Матвиенко высказался о судьбе музыкантов в кризис Его продюсерский центр потерял 99% прибыли.

Юлия Савичева: «Из-за пандемии не могу видеть дочь»

А вот у Юлии Савичевой есть более весомый повод для переживания. Сейчас ее трехлетняя дочь Аня находится в Португалии, с которой закрыты границы. К сожалению, от пандемии нигде не скрыться. Но, тем не менее, в новогоднюю ночь Юлия мечтает оказаться рядом с Аней. А рассказывая Teleprоgramma.pro о самой необычной новогодней ночи, Юлия вспомнила эту историю.

«Артисты обычно проводят Новый год либо за кулисами, либо перебегая с одной площадки на другую, — рассказывает Юлия Савичева. – А вот семейные праздники запоминаются надолго. У меня тоже случился такой Новый год, когда я была беременна. Я заснула до полуночи, а уже проснулась оттого, что вокруг запускались фейерверки, кричали люди. Я спустилась вниз, всех поздравила и пошла спать дальше».

Группа «Фабрика»: «На Новый год мы выступали в десять градусов мороза»

Ощущение новогоднего волшебства у участницы группы «Фабрика» Ирины Тоневой связано с воспоминанием, когда она просто сидела дома на кухне, а за окном уже взрывались петарды. Артисты редко проводят Новый год дома. Но, видимо, проводы 2020-го станут исключением.

Другая же участница коллектива «Фабрика» Александра Попова вспомнила, как однажды девушки выступали на Красной площади в десять часов вечера в платьях и манишках. Был сильный мороз.

«По задумке этого номера мы катались на металлической карусели. И я помню, как выхожу на сцену, сажусь в нее, а там припорошено снежком, — рассказывает Александра. — Ты крутишься, улыбаешься и поешь: «Белым, белым снегом, все дороги замело». Потом мы согревались горячим чаем. А еще за полчаса до Нового года я успела приехать домой и встретить праздник с родными».

Свою историю о новогодних встречах Teleprogramma.pro рассказала и бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина.

«У нас с одноклассниками была традиция – мы снимали дом и устраивали костюмированную вечеринку. Заселялись на два-три дня, что-то придумывали, — рассказывает Елена. Сейчас у меня пятилетний сын. И Новый год проходит с подарками под елкой и началом сна в час ночи».

Пользуясь случаем, артистка рассказала и о творческих планах. Так, недавно она записала сингл на английском языке Never mind и еще русскоязычные треки.

В общем, кого только не увидят зрители в зимние праздничные дни: Сергея Лазарева, Викторию Дайнеко, группу «Дискотека авария», Сосо Павлиашвили и многих других исполнителей. И, видимо, в этом году телевизионная аудитория голубых огоньков заметно расширится. Просто Сергей Собянин отменил в Москве все массовые гулянья, поэтому народ, скорее всего, соберется у телевизора.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у участника группы «Непара» Александра Шоуа его отношением к голубым огонькам.

— Огоньки были, есть и будут. Формат этого мероприятия неизменный уже много-много лет – с тех пор, как существует телевидение. И надеюсь, будет развиваться только в лучшую сторону.

— Что думаете о приглашении на праздничные съемки таких модных нынче личностей, как Ольга Бузова и Даня Милохин?

— Я думаю, что Оля Бузова сама может сделать праздник и позвать на него всех тех, кого она хочет видеть. Ей для этого не нужно никого ждать. Уверен, что у Ольги все получится. Другой вопрос, что нужно, прежде всего, обращать внимание на то, что хотят видеть люди. Следует понимать, что существует аудитория, которую нужно любить. Надо понимать, для кого, и что ты делаешь.

Кстати, в съемках программы «Золотые хиты» приняли участие и артисты группы «Вирус». Помните таких? Солистка коллектива призналась, что им много раз предлагали принять участие во флешмобах, обыгрывающих это название. Но они отказались. И пожелали, чтобы вирус в следующем году ассоциировался только с названием их группы, а «самозванец с короной» отправился бы восвояси.

А Teleprogramma.pro же остается только присоединиться к этим пожеланиям.

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