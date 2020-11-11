«Я не знаю, чья она дочь»: Дана Борисова призналась, что изменяла мужу с женатым мужчиной

Дана Борисова несколько лет назад попала в клинику в Таиланде. Тогда друзья настояли на том, чтобы она начала лечиться от наркотической и алкогольной зависимостей. Спустя четыре месяца, именитая блондинка вернулась в Россию и стала постепенно возвращаться к прежней жизни. Девушка купила новую квартиру и воссоединилась с дочкой Полиной, за которой в ее отсутствие приглядывал Максим Аксенов. Если раньше у телеведущей не ладились отношения с наследницей, есть проблемы в общении и сейчас.

А недавно Дана на всю страну объявила, что ее экс-супруг поднял руку на ребенка. Она рассказала, что ее дочку Аксенов повалил на пол и избил ремнем. При этом бабушка и дедушка все видели и позволили своему сыну так поступить. Позже Дана опубликовала фото, на котором видны синяки на теле подростка. Однако причину, по которой бывший муж избил наследницу, она озвучила в эфире передачи «На самом деле».

«Ему не понравилось ее фото на аватарке. Якобы оно развратное, как мать. На фото девочка в топе, сверху рубашечка и чуть-чуть приспущена в плече. Она поменяла фотку и вроде бы там сменили гнев на милость. Позвонила бабушка и позвала ее на чай. Полина обрадовалась, как ребенок. Взяла собаку и побежала. Она не рассчитывала, что папа там будет, так как накануне он уже угрожал ее избить. Когда Полина пришла, то уже с порога заметила отца, но там были бабушка и дедушка, поэтому она все-же зашла. А отец стал называть ее толстой и жирной. Он повалил ее на пол и избил ремнем», — рассказала она.

По словам Борисовой, ее дочку избивали и раньше, когда она находилась в клинике.

«Незадолго до этого у меня просто не выдержали нервы… Я не выдержала и сказал ему, что Полина не его дочь. На самом деле, я не знаю, чья она дочь. Это правда. У меня был роман одновременно с приятным человеком, с мужчиной. Потому что Максим меня избивал», — пояснила звезда.

Дана пояснила, что у нее были отношения с Александром, который работал на телевидении. Позже она узнала, что он женат. По словам девушки, она сообщила ему о беременности, но мужчина решил не участвовать в жизни внебрачной дочери. В студии появился не только Александр, но и его жена, которая осыпала телеведущую гневными репликами. При этом женщина признала, что ее собственная дочь похожа на дочку Борисовой.

Проверка на полиграфе показала, что Борисова действительно имела интимную близость с другим мужчиной, помимо мужа, и не одну. Также подтвердилось и то, что Максим поднимал руку на дочку, но оказалось, что это было раньше. В студию пришла сама Полина, которая пояснила, что ее мама приукрасила произошедшее. Отец просто ей вывихнул палец, а фото с синяками на теле Дана взяла из Интернета. Девочка призналась, что раньше из-за мамы несколько раз оказывалась у родственников, а однажды ночевала в приюте. В конце передачи были озвучены результаты ДНК-экспертизы. Выяснилось, что Александр не отец Полины.