«Умирали от жары и пили кровь»: Родригез рассказал, как ему работалось с Тодоренко в «Орле и решке»

Телеведущий Тимур Родригез заявил, что ему прекрасно работается на одной съемочной площадке в программе «Орел и решка» с коллегой по творческому цеху женой музыканта Влада Топалова Региной Тодоренко.

«По словам Регины, я ее первый соведущий, с которым она делает такое мизерное количество дублей. Точнее, мы чаще всего делаем все с первого! А что касается экстрима, мы и умирали от жары, и страшно мерзли, летали, плавали, ездили, ныряли и даже пили кровь! Так что круче быть не может!»

Тимур Родригез

Как сказал Родригез, он уже в четвертый раз ведет тревел-шоу и в этот раз для него это самый яркий и позитивный опыт. Особенно в проекте ему нравится то, что он не знает, чего ждать в следующую минуту. Как добавил Родригез, многие поначалу раскритиковали проект, потому что он проходит на родине. Но с учетом, что ездить по миру нельзя, — это в какой-то мере отдушина, сообщает «МК».

Ранее зрители действительно скептически отнеслись к шоу «Орел и решка», где в этот раз повествование идет о родной стране и о ее интересных уголках. Впрочем, со временем мнение изменилось, потому что сейчас в условиях пандемии это актуально.