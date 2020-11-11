«Шпроты! Шпили! Шпарки!»: Бузова не смогла вспомнить слово, рассмешив на шоу Волю

Павел Воля обнародовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска программы «Двое на миллион» на ТНТ. Участниками шоу были Ольга Бузова и Андрей Григорьев-Апполонов.

Как это часто бывает, все внимание на себя забрала ведущая «Дома-2», девушка порадовала зрителей забавными оговорками и непосредственным поведением перед камерами. Ольга никак не могла назвать слово, которое загадал Павел.

«Шпроты! Шпили! Шпарки! Шпаргалки!» — выкрикивала она, все больше и больше веселя Волю и Апполонова. «Дайте валидола!», — потребовал солист «Иванушек International».

В итоге девушке показалось, что она все-таки сказала так, как надо, но увы, муж Ляйсан Утяшевой разочаровал ее.