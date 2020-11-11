«Боря, тебе не оставлю ничего!»: Владимир Конкин высказался о наследстве

Как отметил актер в студии программы «Судьба человека», он не пишет завещание из мистических соображений.

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответил на вопрос ведущего Бориса Корчевникова, кому достанется все его наследство.

«Боря, тебе не оставлю ничего! Понимаешь, мне сейчас идет семидесятый год. Я не пишу завещание из мистических соображений. Если напишу завещание, то сразу околею. Не хочу. Еще жить желаю. Я оставлю тебе Боря — хорошую память обо мне». Владимир Конкин

Также актер подчеркнул, что сыну Ярославу не стоит рассчитывать на наследство. «Я изумился, что он порет. Погибла ваша сестра, моя дочь. Да пошел он! У меня столько обид, но я не буду его упрекать. Потому что я, в отличие от него, мужчина. Я все сыну дал. Может, жена Алла что-то не доглядела в его юности. Он еще в школе мог в колонию попасть. Я спасал его не раз и не два. Но это все забыто. Это у меня обида, когда я увидел пакость, которую он наболтал в ток-шоу», — сказал актер.

Напомним, что София Конкина, дочь знаменитого актера, утонула в сентябре в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что перед походом в спортивное учреждение она употребляла спиртные напитки.