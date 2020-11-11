«Издеваюсь»: Бузова с трендовой прической «розетки» устроила танцы с Кадони и Черкасовым

Ольга Бузова — девушка энергичная. Ее сил хватает сразу на несколько телевизионных проектов, певческую карьеру и многочисленные бизнес-идеи. Кроме того, звезда не забывает про свою личную жизнь, уже год встречаясь с рэпером Давой.
Да и за кулисами телешоу ее не остановить — вместо того, чтобы использовать редкую возможность передохнуть, она веселится с друзьями. Как это бывает, поющая ведущая показала в личном блоге.
На обнародованном видео девушка устроила танцы с ведущими «Дома-2» Владом Кадони и Андреем Черкасовым. Певица показывала танцевальные движения под музыку, а ее коллеги повторяли их за ней.
«Издеваюсь над парнями перед шоу», — подписала она кадры.
Перед тем, как предстать перед видеокамерами, Ольга сделала трендовую прическу «розетки», которую уже оценили такие звезды, как Анна Нетребко и Наташа Королева, примерила полосатую юбку-шорты и белую принтованную футболку с сапогами на тракторной подошве со шнуровкой.