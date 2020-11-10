«Я просто гном»: на «Давай поженимся!» к Тимати пришла поклонница

Передача «Давай поженимся!» с ведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой в эфире уже более 10 лет. За это время они смогли объединить множество одиноких сердец, а также устроить личное счастье телезрителей.

На этот раз на программу пришла поклонница Тимати. Она рассказала, какие чувства испытала при первой встрече с рэпером.

«И тут он пришел, и я понимаю, что у меня сейчас сердце выскочит ему в голову. Меня просто парализовало, я бледная, у меня нет шеи, я просто гном», — рассказала девушка.

Стройная брюнетка заявила, что ради того, чтобы Тимати обратил на нее внимание, она готова была даже подарить кумиру квартиру. И теперь ищет возможности, чтобы выйти на связь с музыкантом.

Один из женихов проекта нарядился в Тимати — в какой-то момент даже показалось, что это сам Тимур.

А Лариса Гузеева попыталась хладнокровно спустить девушку с небес на землю: «У вас не может быть отношений с Тимати». Но девушка, ослепленная чувствами к кумиру, не хочет даже слышать этого.