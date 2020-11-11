Бывший концлагерь: в каких условиях Ефремов будет отбывать срок
Видео
Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео

Седьмой выпуск «Ледникового периода»: Бузова будет стюардессой, а Пегова прокатится в кабриолете

Мы продолжаем рассказывать, что покажут в новом выпуске популярного шоу Первого канала, который выйдет в эфир 14 ноября.

Седьмой выпуск «Ледникового периода»: Бузова будет стюардессой, а Пегова прокатится в кабриолете
Образы звезд на «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

В субботу, 14 ноября, на Первом канале покажут новый выпуск популярного шоу «Ледниковый период». На этот раз участники проекта будут выступать под музыку из отечественных кинофильмов.

Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова представят военную драму под «Смуглянку» из фильма «В бой идут одни старики».

Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Фото
Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Фото: Первый канал

Ольга Бузова примерит на себя образ сексуальной стюардессы из «Экипажа».

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото: Первый канал

Влад Топалов перевоплотится в адмирала Колчака.

Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото: Первый канал

А Ольга Кузьмина наденет шапку-ушанку, как у Тоси Кислицыной, и напомнит нам любимый фильм «Девчата».

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал

Ирина Пегова усядется в раритетный автомобиль.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото: Первый канал

А вот Влад Соколовский и Екатерина Боброва представят номер под вальс из драмы «Мой ласковый и нежный зверь».

Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Первый канал

Судить звезд в новом выпуске будут Андрей Соколов, Максим Траньков, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

А в каких образах мы увидим других звезд?

Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото: Первый канал
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото: Первый канал
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото: Первый канал
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото: Первый канал

Тэги

«Ледниковый период»Андрей СоколовВлад СоколовскийВлад ТопаловВячеслав ЧепурченкоЕкатерина БоброваЕлена ИсинбаеваИрина Пегова