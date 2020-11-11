Седьмой выпуск «Ледникового периода»: Бузова будет стюардессой, а Пегова прокатится в кабриолете

В субботу, 14 ноября, на Первом канале покажут новый выпуск популярного шоу «Ледниковый период». На этот раз участники проекта будут выступать под музыку из отечественных кинофильмов.
Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова представят военную драму под «Смуглянку» из фильма «В бой идут одни старики».
Ольга Бузова примерит на себя образ сексуальной стюардессы из «Экипажа».
Влад Топалов перевоплотится в адмирала Колчака.
А Ольга Кузьмина наденет шапку-ушанку, как у Тоси Кислицыной, и напомнит нам любимый фильм «Девчата».
Ирина Пегова усядется в раритетный автомобиль.
А вот Влад Соколовский и Екатерина Боброва представят номер под вальс из драмы «Мой ласковый и нежный зверь».
Судить звезд в новом выпуске будут Андрей Соколов, Максим Траньков, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.
А в каких образах мы увидим других звезд?