Седьмой выпуск «Ледникового периода»: Бузова будет стюардессой, а Пегова прокатится в кабриолете

Мы продолжаем рассказывать, что покажут в новом выпуске популярного шоу Первого канала, который выйдет в эфир 14 ноября.

В субботу, 14 ноября, на Первом канале покажут новый выпуск популярного шоу «Ледниковый период». На этот раз участники проекта будут выступать под музыку из отечественных кинофильмов.

Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова представят военную драму под «Смуглянку» из фильма «В бой идут одни старики».

Ольга Бузова примерит на себя образ сексуальной стюардессы из «Экипажа».

Влад Топалов перевоплотится в адмирала Колчака.

А Ольга Кузьмина наденет шапку-ушанку, как у Тоси Кислицыной, и напомнит нам любимый фильм «Девчата».

Ирина Пегова усядется в раритетный автомобиль.

А вот Влад Соколовский и Екатерина Боброва представят номер под вальс из драмы «Мой ласковый и нежный зверь».

Судить звезд в новом выпуске будут Андрей Соколов, Максим Траньков, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

А в каких образах мы увидим других звезд?