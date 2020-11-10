«Модный приговор-2020»: кого преобразят до неузнаваемости на этой неделе

Кто станет героями выпусков, которые покажут в эфире Первого канала с 10 по 13 ноября.

Лишний вес

Во вторник вновь про лишний вес. «Гардероб для нового тела уже готов!» — говорит Светлана Тарлавина. Девушка специально покупает одежду на несколько размеров меньше, чтобы была причина сбросить вес.

Но ее супруг с таким способом мотивации не согласен. Дмитрия полностью устраивает фигура жены, а недоволен он тем, что Света без примерки покупает модные, но маленькие вещи, которые, возможно, никогда не наденет и продолжит носить балахоны.

Живет в виртуальном мире

Среда. «Алиса бежит от реальности!» — утверждает Вероника Тимошенко. Ее племянница активно ведет социальные сети, где перевоплощается в различных смешных персонажей.

Однако родственники Алисы считают, что таким образом девушка скрывается за своими героями и прячется в виртуальном мире, избегая реальности. Жизнь Алисы крутится вокруг персонажей ее пародий, и даже одежду она покупает в первую очередь для новых видео, а не для себя.

Ярким макияжем и откровенными нарядами привлекает лишь ветреных мужчин

Четверг. «Мы — двойняшки, но меня все воспринимают серьезно, а ее называют девушкой легкого поведения!» Тамара убеждена, что ярким макияжем и откровенными нарядами ее сестра привлекает лишь ветреных мужчин. «Девушек в мини замуж не берут! А вот таких как я — запросто!»

В отличие от Нади, она предпочитает спокойные, сдержанные образы, ведь именно так ей удалось заполучить мужчину мечты. «Меня считают легкомысленной блондинкой с накачанными губами, но я не такая! — рассказала про себя Надя. — Раньше я была гадким утенком, но теперь все свои недостатки я исправила: губы, грудь, зубы, волосы и ноги. Пусть смотрят!»

Героиня призналась, что никогда бы не отказалась от созданного ею образа, но сейчас на кону ее отношения с иностранцем. Пылкий ревнивец пытается контролировать героиню и предлагает ей заменить мини на макси.

«Его цель — сделать из меня серую мышь. Но ради такого мужчины я готова на все!»

Тамара же уверена: у этих отношений нет будущего, однако с мнением мужчины она согласна. «Я подозреваю, что у него есть семья, а Надю он даже не воспринимает всерьез. Но пока она так вызывающе одевается, другой достойный мужчина на нее и не посмотрит!»

Надежда Бабкина посоветовала героине перестать питать иллюзии о счастливом браке с иностранцем, заняться собой и выйти на поиски более серьезного мужчины.

Никаких серьезных отношений и привязанностей

В пятницу в программе снова сестры. Надежда не разделяет позицию своей сестры Татьяны, которая разочаровалась в мужчинах и решила, что отныне будет ими только корыстно пользоваться. К такому выводу Татьяну подтолкнул печальный опыт – предательство мужа.

Теперь она говорит, что будет только брать – помощь, деньги, внимание. Никаких серьезных отношений и привязанностей, а значит, никаких разочарований и новых предательств.

Надежда хочет изменить установку сестры. Доказать, что и в жизни Татьяны должно быть место любви и надежному мужчине, только для этого ей необходимо самой немного измениться.