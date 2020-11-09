«Говорил, что мой папа растлевал молодых девочек»: Мишулина о единственной встрече с Еремеевым

Как отметила актриса в студии программы «Судьба человека», ей он показался человеком хладнокровным и очень расчетливым.

Актриса Карина Мишулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о единственной встрече с телеведущим Тимуром Еремеевым.

«Я встречалась с ним всего один раз. Мне он показался человеком хладнокровным и очень расчетливым. Человек, который знает, что делает, и идет к своей цели. Знаете, что меня поразило? После первого эфира, вот если бы я была на его месте и увидела, как нам больно… Я не знаю, как бы смогла жить после этого. Мне кажется, я бы там рухнула на колени и сказала: «Простите». Карина Мишулина

Как отметила Мишулина, Еремеев ходил на 25 эфиров. «Он говорил, что я сумасшедшая, что я стою на учете в психушке. Что я сожительствовала с мужчинами с тринадцати лет. Что мой папа растлевал молодых девочек. Для меня история закрыта. Есть определение суда, что он не является сыном моего отца», — сказала Мишулина.

Напомним, что спустя 12 лет после смерти Спартака Мишулина у него объявился внебрачный сын. Тимур Еремеев уверяет, что он родственник покойного актера.