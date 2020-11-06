Есть ли настоящая дружба в шоу-бизнесе: Иосиф Пригожин расскажет о карьере и любви

Новый выпуск передачи «Однажды…» на НТВ будет посвящен ему и Михаилу Борисову.

8 октября на канале НТВ выйдет выпуск программы «Однажды…», посвященный продюсеру Иосифу Пригожину. Этот человек прошел сложный и очень интересный карьерный путь: от простого парикмахера до знаменитого музыкального деятеля.

За 33 года работы он создал одну из крупнейших в стране звукозаписывающих компаний, организовал почти десять тысяч концертов звезд эстрады, был признан как продюсером года, так и десятилетия. С ним работали Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте и, конечно же, супруга Валерия. Зрители узнают, с кем дружит Пригожин, и есть вообще в шоу-бизнесе настоящая дружба.

Вторая часть программы будет посвящена известному режиссеру, педагогу и шоумену Михаилу Борисову — бессменному ведущему лотереи «Русское лото». Его запомнили не только как щедрого человека, раздававшего на ТВ миллионы рублей. Своего учителя чтят и помнят ученики сразу двух театральных вузов: «Щуки» и ГИТИСа. Среди его воспитанников такие звезды, как Александр Олешко, Мария Порошина, Андрей Соколов, Антон Макарский, Екатерина Гусева, Нонна Гришаева. В новой передаче они вспомнят, как Борисов помог им попасть в любимую профессию.

Смотрите программу «Однажды…» в воскресенье, 8 октября, в 14:05 на канале НТВ.