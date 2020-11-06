«Он немногословный человек»: певица МакSим призналась, что ее сердце занято

По словам звезды в студии программы «Судьба человека», этот мужчина покорил ее сердце раз и навсегда.

Певица МакSим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что у нее есть молодой человек. При этом он непубличная личность.

«Я давно знала этого человека. Я как-то всегда недооценивала его. Не воспринимала всерьез. Когда он мне говорил: «Выходи за меня замуж», я в ответ просто смеялась. Пренебрежительно относилась. Он всегда говорил, что будет рядом и что это на всю жизнь».

Певица МакSим

Как сказала звезда, ей с новым мужчиной не нужны сплетни и домыслы. «Я не могу назвать его имя. Я стала смотреть, как человек относится к моим родителям и детям. Он немногословный человек. За него говорят его поступки. Он отремонтировал все мои медали, которые я ранее выбросила. Он взял меня в охапку, как маленького ребенка. Даже в очень сложные моменты он оказывался всегда рядом. И в горе, и радости. Мне батюшка сказал: «Если вас не смогу обвенчать на земле, то обвенчают на небесах». Потом я забеременела, но не выносила ребенка. Лежала на сохранении. Весила 39 килограммов. Это меня убило в тот момент и надолго», — сказала певица.

Напомним, что МакSим стала популярна после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.