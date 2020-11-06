«Таким его видит Лиза Арзамасова»: Ургант показал лысого Авербуха

Иван Ургант принимал в гостях на своем вечернем шоу пару участников проекта «Ледниковый период» Оксану Домнину и Вольфганга Черни. Они выступают в паре и уже обрели большую популярность среди телезрителей. Ургант не только пообщался со звездами о сложностях ледового проекта, но и предложил сыграть в игру.

Иван Ургант назвал игру для Домниной и Черни «Как прекрасен Авербух, посмотри!». Шоумен предложил гостям подобрать прическу своему наставнику. Но для начала полностью «снял» все волосы на голове фигуриста.

«Таким его видит только Лиза Арзамасова, — и показал постриженного налысо фигуриста.

«Наша задача — прическу поменять. Есть разные варианты прически, я прошу вас просто говорить, подходит ему прическа или нет, нравится, как она на Илье Авербухе или нет. И почему она подходит или нет», — объяснил правила игры Ургант.

Ургант подставлял к фотографии Авербуха разные модели причесок — объемную, с минимумом волос, другим цветов, и с укладкой «Барби». В итоге мнения разделились — Черни выбрал один вариант, а Домнина — другой, более привычный.