Анна Старшенбаум обвинила руководство программы «Судьба человека» в буллинге

В ближайшее время звезда хочет провести прямой эфир с подписчиками и ответить на все интересующие их вопросы.

Актриса Анна Старшенбаум в Instagram в очередной раз недобрым словом отозвалась о руководителях программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Как отметила звезда, ей уже хочется выдохнуть после скандала и сменить тему на что-то приятное. Она прорекламировала сериал со своим участием «Зови меня мамой», который, кстати, также покажут в эфире канала «Россия 1».

«Вижу, что у зрителя накопилось много вопросов и рискну открыть комментарии под этим постом, несмотря на недавнюю шумиху и буллинг со стороны программы «Судьба человека». Хочу провести прямой эфир и ответить на все ваши вопросы». Анна Старшенбаум

Ранее Анна Старшенбаум обвинила ведущего Бориса Корчевникова во лжи. По ее словам, подводка к программе с ее участием получилась крайне неправдоподобной и ее просто смешали с грязью. Позже с ней пытались договориться представители канала, но она не пошла у них на поводу и обо всем рассказала широкой аудитории.