«Никакой любви не было»: певица МакSим опровергла слухи о романе с Никифоровым

Как отметила певица в студии программы «Судьба человека», со звездой «Молодежки» они были просто друзьями.

Певица МакSим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у нее не было романа с актером из сериала «Молодежка» Денисом Никифоровым.

«Денис — отличный парень. Передавайте ему от меня большой привет. Для меня было большим удивлением, что у него ко мне были какие-то чувства. Я, кстати, это узнала из вашей программы. Мне-то он об этом не сказал. Мог бы сказать».

Певица МакSим

Как отметила звезда, они вместе снимались в ее клипе «Отпускаю». «Он записал мой номер телефона. Это в итоге попало в клип. Мы прекрасно дружили. Вместе прыгали с парашютом. Но мы даже за руку не держались. Никакой любви не было. Потом я написала песню «Научусь летать». Но она не была ему посвящена. А потом я уехала на гастроли, а у него были какие-то спектакли. Больше мы не виделись», — заявила исполнительница.

Ранее на программе «Судьба человека» Денис Никифоров рассказывал о романе с певицей. Он говорил, что они не могли бы долго быть вместе из-за взбалмошного характера звезды. По его словам, их общие дети, если бы они появились на свет, росли бы без отца.