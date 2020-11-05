«Меня это бесит»: Черно объяснила, почему еще не вернулась на «Дом-2»

Александра Черно и Иосиф Оганесян на телепроекте «Дом-2» стали мужем и женой. Кроме того, в этом году у них родился первенец Стефан. И после того, как пара в новом качестве возвратилась на проект, у них начались сложности. Черно жаловалась на провокации от участников и ведущих, и, в конце концов, эмоционально не выдержала – они с Оганесяном покинули проект в октябре.

Но на днях стало известно, что пара возвращается. Об этом сама Александра Черно радостно сообщила поклонникам. И те в нетерпении стали ожидать появления любимцев на экране. Но этого не произошло. Оказалось, что Черно снова мечется в нерешительности.

«Я понимаю, что проект переросли… но в то же время думаешь, что большой шанс выиграть конкурс. Короче, нет четкой позиции. Меня это прям бесит», — призналась Черно.

Девушка является фаворитом конкурса «Человек года», который стартовал на «Доме-2» в начале осени. И она связывает все провокации и попытки вывести ее из себя с высокой конкуренцией из-за конкурса. Но выиграть его очень хочет, плюс ко всему она ощущает серьезную поддержку со стороны телезрителей.

Поэтому вопрос о том, когда Черно и Оганесян вновь окажутся на проекте, снова остается открытым.