«Сухое шоу никто смотреть не будет»: Соседов прокомментировал нападки Лолиты на съемках

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что произошло на съемках программы «Суперстар. Возвращение» канала НТВ. Напомним, в Сети появилась информация, что во время записи передачи мужчину своими упреками атаковала певица Лолита. Артистка припомнила ему случай 25-летней давности, когда он своими высказываниями разгромил певца Женю Белоусова. Милявская была так язвительна, что якобы довела Сергея до срыва прямо перед камерами.

Сам Соседов отрицает, что на съемках произошло что-то из ряда вон выходящее. По его словам, пресса просто нагнетает ситуацию ради лайков и просмотров, а на самом деле то, что произошло, было «рабочим моментом».

«Шоу — это какая-то игра, как кино. Там происходят какие-то страсти. Кто-то кого-то избил, обругал. В шоу тоже, естественно, есть какая-то интрига. Сухое шоу никто смотреть не будет», — цитирует известного критика Пятый канал.

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Мужчина добавил, что его отношения с Лолитой — чисто коллегиальные. Не без разногласий, конечно, но и ничего будоражащего в них нет.

Напомним, ранее он раскритиковал приход певицы в театр «Модерн» в качестве актрисы.