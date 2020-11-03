«На игры не повлияет»: в Высшей лиге КВН произошли изменения

Ранее сообщалось, что клуб веселых и находчивых под угрозой закрытия.

В некоторых СМИ мелькнула информация, что Высшая Лига КВН оказалась под угрозой закрытия. Новость всколыхнула всех любителей клуба веселых и находчивых. Сообщалось, что виной всему отсутствие финансирования. Но все это оказалось большим преувеличением.

Выяснилось, что речь идет об обычной процедуре ликвидации юридического лица. Об этом в эксклюзивном комментарии порталу Teleprogramma.pro заявила пресс-атташе компании «АМиК», которая владеет фирмой «КВН-ВЛ», Дарья Шпенькова.

«На игры это не повлияет. Это обычная процедура, никаких последствий это не влечет. У нас все идет в обычном режиме. В связи с пандемией был изменен график телевизионных съемок, сейчас вернулись к своему обычному графику», — сказала Шпенькова.

В этом году в составе жюри КВН вновь появилась певица Пелагея. С клубом ее связывают давние отношения — когда-то артистка выступала сама на сцене за команду Новосибирского госуниверситета.