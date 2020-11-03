Продолжения «Физрука», «Универа» и обновленные «Танцы»: ТНТ планирует удивлять в 2021 году

Телесезон 2021 года, если судить по запланированным премьерам, станет для ТНТ крайне удачным. Канал готовит не только продолжения своих хитов, но и абсолютно новые шоу и сериалы. Об этом шла речь на традиционной презентации для рекламодателей, которую провел директор ТНТ Роман Петренко.

По предварительным итогам 2020 года, ТНТ занял первое место в прайм-тайме будних дней — доля канала составила 13,9%. В этом заслуга осенних премьер. На первом месте с гигантским отрывом от конкурентов оказался сериал «Ольга» с долей смотрения в 19,7%. Причем картина стала лидером не только в своем слоте, но и в целом среди всех российских сериалов. Вторым успешным проектом стал «Гусар» с Гариком Харламовым, у него 18,4%.

В слоте киносериалов в 22 часа самыми успешными работами стали «Игра на выживание» и «Территория». Среди развлекательных шоу лучшими в своем слоте оказались викторина с Павлом Волей «Двое на миллион» и музыкальный проект «Пой без правил». А «Золото Геленджика» и разговорная передача Talk стали первыми среди молодежной аудитории.

В 2021-м ТНТ собирается «выстрелить» еще мощнее и вернуть себе лидерство. По словам Петренко, для этого канал собирается увеличить объем премьерного контента и удвоить количество собственных сериалов. В новом году будут показаны вторые сезоны популярных комедий «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Полярный» с Михаилом Пореченковым, «Патриот» с Алексеем Базановым, «Жуки» с Максимом Лагашкиным, «Триада» с Борисом Дергачевым и «Света с того света» с Марией Машковой. Продолжение ждет и стопроцентные хиты: «Реальные пацаны», «Ольга» и «Физрук». Также готовятся новые серии драматической истории про 90-е «Мир! Дружба! Жвачка!»

Еще ТНТ собирается удивить зрителей неожиданными сиквелом и приквелом. На экран выйдет сериал «Универ. Старики» — о новой жизни уже давно повзрослевших героев. А сериал «Милиционер с Рублевки» поведает историю молодости Володи Яковлева в лихие 90-е. Главного героя сыграет Артем Сучков, а озвучивать будет Сергей Бурунов.

Что касается шоу, то зрителей ждут горячие премьеры: «Холостяк» с Тимати в главной роли, «Танцы 2.0» (не продолжение, а перезапуск с новыми правилами), «Битва экстрасенсов» с участием звезд. Новинкой станет передача «Ты – топ модель» с Александром Гудковым и Анастасией Решетовой, в котором девушки с нестандартной внешностью будут пытаться пробиться на мировую фэшн-арену. Также готовится новый музыкальный проект с большим масштабом.

А вот какими абсолютно новыми комедийными сериалами ТНТ собирается атаковать прайм-тайм:

«Девушки с Макаровым» — картина от создателей «Интернов», в которой эксцентричный начальник уголовного розыска (Павел Майков) обучает молодых курсанток;

— картина от создателей «Интернов», в которой эксцентричный начальник уголовного розыска (Павел Майков) обучает молодых курсанток; «Яжотец» — веб-сериал с Гошей Куценко о том, как мужчина средних лет развелся и решил вести блог про настоящую мужскую жизнь;

— веб-сериал с Гошей Куценко о том, как мужчина средних лет развелся и решил вести блог про настоящую мужскую жизнь; «Исправление и наказание» — тюремный ситком с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая надеется перевоспитать одну ушлую семейку;

— тюремный ситком с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая надеется перевоспитать одну ушлую семейку; «Отпуск» — сериал с Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом о семье из Норильска, которая отправилась на безумные каникулы в Геленджик;

— сериал с Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом о семье из Норильска, которая отправилась на безумные каникулы в Геленджик; «Вика-ураган» — романтичная история о девушке с буйным характером (Аглая Тарасова), которая отсидела в тюрьме и, выйдя на свободу, обнаружила, что мир вокруг нее изменился до неузнаваемости;

— романтичная история о девушке с буйным характером (Аглая Тарасова), которая отсидела в тюрьме и, выйдя на свободу, обнаружила, что мир вокруг нее изменился до неузнаваемости; «1703» — сериал о вечном споре Москвы и Петербург, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин исполнили роли полицейских-напарников с разными взглядами на работу и жизнь;

— сериал о вечном споре Москвы и Петербург, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин исполнили роли полицейских-напарников с разными взглядами на работу и жизнь; «18+» — провокационная комедия о том, как семейная пара (Максим Лагашкин и Елена Лядова) собирается снимать видео для взрослых, чтобы расплатиться с долгами.

Но ТНТ доказал, что умеет не только смеяться. В новом сезоне зрителей ждут и драматические сериалы:

«Контакт» — страсти отца-одиночки (Павел Майков), который отчаянно пытается наладить отношения с дочерью-подростком в эпоху социальных сетей;

— страсти отца-одиночки (Павел Майков), который отчаянно пытается наладить отношения с дочерью-подростком в эпоху социальных сетей; «Глитч» — сериал про психа (Евгений Стычкин), которого постоянно посещают галлюцинации.

«Мы стали агрессивнее. В новом году мы покажем еще больше премьер. Наша задача — каждый раз попадать в нерв народа», — подытожил презентацию Роман Петренко.

Кстати, в новом сезоне у канала появится диджитал-аватар Аню. Она станет виртуальной звездой ТНТ и будет продвигать бренды в эфире, а потом даже снимется в одном из шоу.