«Начинают наследство рвать»: Юрий Куклачев составил завещание

Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев поделился своим «секретом на миллион». В эфире авторской программы Леры Кудрявцевой известный клоун страны признался, что уже написал завещание.

По словам артиста, он не хочет споров и скандалов в семье из-за дележки наследства. Именно поэтому Юрий Дмитриевич сам взял на себя роль справедливого судьи.

«Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…» — отметил Куклачев.

У любителя домашних питомцев очень много кошек, но и внуков достаточно. Они все стараются быть финансово независимыми от знаменитого деда. Однако Юрий Дмитриевич решил обезопасить родных от лишних ссор.

«Я впервые миллион долларов руками пощупал!» — рассказал артист о первых больших гонорарах.

Отметим, что «кошачий» бизнес принес семье Куклачевых немалое состояние. Сам маэстро не удивляется, что любимое дело решило все финансовые проблемы. Артист объясняет это тем, что он всегда вкладывал в каждого питомца частицу своей души. По мнению Куклачева, коты просто ответили ему взаимностью.