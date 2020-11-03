Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
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«Начинают наследство рвать»: Юрий Куклачев составил завещание

71-летний народный артист РСФСР стал героем программы «Секрет на миллион».

«Начинают наследство рвать»: Юрий Куклачев составил завещание
Юрий Никулин перед выступлением. Фото: Instagram.com/kuklachevcats

Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев поделился своим «секретом на миллион». В эфире авторской программы Леры Кудрявцевой известный клоун страны признался, что уже написал завещание.

По словам артиста, он не хочет споров и скандалов в семье из-за дележки наследства. Именно поэтому Юрий Дмитриевич сам взял на себя роль справедливого судьи.

«Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…» — отметил Куклачев.

У любителя домашних питомцев очень много кошек, но и внуков достаточно. Они все стараются быть финансово независимыми от знаменитого деда. Однако Юрий Дмитриевич решил обезопасить родных от лишних ссор.

«Я впервые миллион долларов руками пощупал!» — рассказал артист о первых больших гонорарах.

Юрий Никулин
Юрий Никулин со своей семьей. Фото: Instagram.com/kuklachevcats

Отметим, что «кошачий» бизнес принес семье Куклачевых немалое состояние. Сам маэстро не удивляется, что любимое дело решило все финансовые проблемы. Артист объясняет это тем, что он всегда вкладывал в каждого питомца частицу своей души. По мнению Куклачева, коты просто ответили ему взаимностью.

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