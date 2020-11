«Нам 20 лет!»: партнер Бузовой по «Ледниковому периоду» сделал признание

View this post on Instagram

В голове не укладывается, нам 20 !!! 20 !!!!! 20 ЛЕЕЕТ !!!!!!! ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ПАРЕ🤯😱 Да столько не живут вообще😃 Все титулы, награды и медали мы завоевали вместе с Катей @ekaterinabobrova 🏆🏆🏆 А самая большая награда - это пройти с тобой вместе такую сложную и насыщенную дорогу⛸✊🏽 Мы были счастливы держась за руки, стоя плечом к плечу на пьедесталах различных мировых соревнований🥇 Мы преодолевали немало трудностей, которые нас закалили и сделали сильнее💪🏽 Я благодарен тебе за все и горжусь тобой !!! Горжусь нами !!! Горжусь нашей крепкой дружбой !!! #БоброваСоловьев #BobrovaSolovyev #Нам20лет #Юбилей #ФигурноеКатание #FigureSkating