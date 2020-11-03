«Нам 20 лет!»: партнер Бузовой по «Ледниковому периоду» сделал признание

В 2014 году фигурист в паре с Екатериной Бобровой выиграл золото Олимпийских игр в Сочи.

Еще большую популярность олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев приобрел после того, как появился в шоу «Ледниковый период» в тандеме с Ольгой Бузовой. Хотя, как признавался ранее спортсмен, поначалу эта новость его буквально огорошила. Но за несколько номеров пара настолько станцевалась, что выбивается в лидеры по итогам зрительских голосований. В профессиональном спорте Соловьев тоже добился немалых высот, только уже с фигуристкой Екатериной Бобровой. В своем Instagram он сообщил, что тренироваться они начали 20 лет назад.

«В голове не укладывается, нам 20 лет! 20 лет в паре. Все титулы, награды и медали мы завоевали вместе с Катей. А самая большая награда — это пройти с тобой вместе такую сложную и насыщенную дорогу», — написал Соловьев.

Профессиональную карьеру Соловьев и Боброва завершили после Олимпиады в Пхенчхане, где стали серебряными призерами в командных соревнованиях. Также в активе пары бронза чемпионата мира и медали различных достоинств чемпионатов Европы.