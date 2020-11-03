«Нам 20 лет!»: партнер Бузовой по «Ледниковому периоду» сделал признание

Еще большую популярность олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев приобрел после того, как появился в шоу «Ледниковый период» в тандеме с Ольгой Бузовой. Хотя, как признавался ранее спортсмен, поначалу эта новость его буквально огорошила. Но за несколько номеров пара настолько станцевалась, что выбивается в лидеры по итогам зрительских голосований. В профессиональном спорте Соловьев тоже добился немалых высот, только уже с фигуристкой Екатериной Бобровой. В своем Instagram он сообщил, что тренироваться они начали 20 лет назад.
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В голове не укладывается, нам 20 !!! 20 !!!!! 20 ЛЕЕЕТ !!!!!!! ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ПАРЕ🤯😱 Да столько не живут вообще😃 Все титулы, награды и медали мы завоевали вместе с Катей @ekaterinabobrova 🏆🏆🏆 А самая большая награда - это пройти с тобой вместе такую сложную и насыщенную дорогу⛸✊🏽 Мы были счастливы держась за руки, стоя плечом к плечу на пьедесталах различных мировых соревнований🥇 Мы преодолевали немало трудностей, которые нас закалили и сделали сильнее💪🏽 Я благодарен тебе за все и горжусь тобой !!! Горжусь нами !!! Горжусь нашей крепкой дружбой !!! #БоброваСоловьев #BobrovaSolovyev #Нам20лет #Юбилей #ФигурноеКатание #FigureSkating
«В голове не укладывается, нам 20 лет! 20 лет в паре. Все титулы, награды и медали мы завоевали вместе с Катей. А самая большая награда — это пройти с тобой вместе такую сложную и насыщенную дорогу», — написал Соловьев.
Профессиональную карьеру Соловьев и Боброва завершили после Олимпиады в Пхенчхане, где стали серебряными призерами в командных соревнованиях. Также в активе пары бронза чемпионата мира и медали различных достоинств чемпионатов Европы.