Рома Жуков заявил, что его детей избивает новый сожитель экс-жены

Музыкант вызвал Елену Жукову на детектор лжи. Он обнаружил на теле старшего сына царапины и обратился в больницу.

Роман Жуков более 10 лет прожил в браке с Еленой Жуковой. Они казались идеальной парой. Супруга подарила артисту семерых детей. Каждый раз она рожала ребенка в новой стране. Но одна девочка в пятилетнем возрасте получила травму, несовместимую с жизнью, что оставило свой отпечаток на семье. Певец расстался с женой, переехав жить в Сочи с новой возлюбленной. Минувшим летом он женился на модели Ольге Илларионовой.

Тем временем Роман обеспокоен тем, в каких условиях растут его дети. Он перечисляет алименты, но Елена жалуется, что денег на содержание шестерых детей не хватает. Она просит, чтобы бывший муж давал ей в два раза больше денег. А накануне артист стал гостем передачи «На самом деле». Он заявил, что новый мужчина Елены жестоко истязает его детей, избивает их ремнем, бросает в них стулья и запирает в гараже. Сама Елена заверяет, что никаких избиений не было.

«Я просто возмущен этой ситуацией. Я хочу посмотреть в глаза своей бывшей супруге. Если это правда, то, что заявляют мои дети, что их якобы избивает новый сожитель бывшей жены, то я его засужу. Старшего сына и среднюю дочку он подверг избиениям за какую-то мелочь», — высказался музыкант.

По словам Романа, старший сын ему однажды позвонил и попросил забрать к себе. Тогда Кирилл расцарапал мальчику руки.

«Бала такая ситуация. Я отъехала по делам. Ребенок говорит: «Мам, посмотри, помажь йодом». На следующий день его забирает папа и видит царапины. Он увидел вот это вод и думает: «Вот класс, можно тему сделать». И он начал его мазать зеленкой, повез его специально в клинику. Это может быть и фотомонтаж. Ты можешь подкупить кого угодно», — высказалась Елена.

Проверка на полиграфе показала, что Жуков подговаривал старшего сына и настраивал против матери. В студию также пришел знакомый Елены, которого и обвинили в избиении детей артиста. Он стал отрицать все обвинения и это оказалось правдой. Мужчина не применял насилие к детям.