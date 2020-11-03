«Модный приговор-2020»: какие герои придут на передачу на этой неделе

«Пацана в мешке я любить не могу!»

Во вторник на подиуме «Модного приговора» снова кипят страсти. «Я вернусь к ней только если она перестанет истерить и снова станет привлекательной. Пацана в мешке я любить не могу!» — заявил в начале программы Алексей.

Несмотря на чувства к героине, он был вынужден разорвать отношения, потому что устал бороться с ревностью Анны. «О таком, как он, я даже и не мечтала! А когда заполучила – расслабилась».

Алексей работает тренером в фитнес-центре, и Анну очень тревожат его дружеские отношения с клиентками. Надежда Бабкина попыталась воссоединить пару, попросив их произнести слова благодарности друг другу. После преображения Анна вдруг заявила: «Спасибо тебе за все, но дальше я иду без тебя! В счастливую жизнь без истерик и подозрений».

Ведущие, как и сам Алексей, были слегка шокированы, услышав категоричное заявление героини. Сама Анна, которая поначалу хотела вернуть своего бывшего, призналась: «Я жалею, что тратила время на все эти расследования, а не на себя!»

В среду – праздничный день, эфира не будет.

«В ее гардеробе только лосины и футболки!»

Четверг. Наталья недовольна, что гардероб ее сестры Ольги состоит сплошь из лосин и футболок, в которых она ходит и на работу, и на прогулку, и даже на свидания. Наталья уверена, что Ольге необходимо подчеркивать свой статус, а не формы.

Более того, вся семья смеется над умением Ольги притягивать неприятности и над тем, как легко она к ним относится. Но действительно ли хорошо близкие знают Олю? Может, Ольга тщательно скрывает свою боль и одиночество прикрываясь маской улыбки?

«Она регулярно меняет цвет волос, а красивые платья заменила на обтягивающие лосины!»

Пятница. Первый опыт семейной жизни для Алены оказался крайне неудачным: муж пил, бил, издевался над ней. Разочаровавшись в отношениях, Алена не собиралась вступать в них повторно, но не тут-то было. В ее жизни появился крайне настойчивый и безумно влюбленный Вадим, который очень долго добивался ее расположения.

Спустя время Вадим настоял на общем ребенке, но не ожидал, что после рождения сына Алена продолжит трепать нервы и испытывать его чувства на прочность, а к бурным выяснениям отношений добавятся эксперименты с внешним видом. Она регулярно меняет цвет волос, а красивые платья заменила на обтягивающие лосины. «Я родила ему сына, пусть теперь терпит!» — заявляет Алена.

Отпустить прошлое ей не удается, она живет с мыслью, что не может быть все хорошо, везде есть подвох. Поэтому расслабиться и быть простой любящей женой у нее не получается. Вадим обратился в Модный суд, чтобы помочь жене забыть прошлое и вернуть ее естественную красоту.