Забытые артисты, которые пришли напомнить о себе в шоу «Голос»

Иногда в шоу «Голос» приходят не для того, чтобы прославиться, а чтобы вернуть себе былую популярность.

Многие считают, что выступление на ТВ — готовая путевка в жизнь. Отчасти это так. Блеснул перед многомиллионной аудиторией, утром проснулся — и ты уже звезда.

Но порой бывает иначе: человек был когда-то знаменит, но популярность прошла. Именно такие артисты часто приходят в шоу «Голос», чтобы вернуть былую славу. Вот что из этого получается.

Роман Архипов, 35 лет

Блондин с пышной шевелюрой, бывший солист собранной в 2006-м на «Фабрике звезд» группы «Челси», Роман Архипов решил напомнить о себе в девятом сезоне «Голоса». Он отправился в команду Шнурова, прямо скажем, неидеально спев знаменитый рок-хит Love Hurts.

Последние 10 лет Роман выступает сольно. Некоторое время нижегородец даже жил в США и выступал под псевдонимом Troy Harley. Год назад он женился на дочери миллионера Леонида Огородникова (основателя сети «Каро-фильм») и начинающей певице Алисе Огородниковой. Переболев весной коронавирусом, Архипов пришел в «Голос», чтобы доказать всем, что все еще способен на многое.

Мария Зайцева, 37 лет

Одна из участниц шоу «Народный артист» Маша Зайцева солировала в группах «Ассорти» и «Наоми», вышла замуж за певца Алексея Гомана (победителя, кстати, первого «Народного артиста»), родила ему дочь Александрину, а потом пришла в «Голос».

Во время слепых прослушиваний певица развернула к себе троих наставников, после чего выбрала Леонида Агутина. Зайцева успешно прошла поединки, но на стадии нокаутов вылетела. Сейчас Маша воспитывает дочь одна — с мужем она развелась, выпускает клипы и поет в группе «#2Маши» вместе с Марией Шейх.

Александр Панайотов, 36 лет

Когда серебряный призер первого сезона «Народного артиста» Александр Панайотов ворвался в пятый сезон «Голоса», все развели руками: ну понятно, кто выиграет! Каждое выступление артиста, который выбрал в наставники Григория Лепса, сопровождалось оглушительными овациями. Еще до финала заговорили о том, что именно Панайотов представит Россию на «Евровидении-2017».

И вроде бы все шло к триумфу, но финальное голосование неожиданно для всех выиграла студентка Школы-студии МХАТ Дарья Антонюк. Панайотов принял удар достойно, но так и остался вечно вторым — ни на «Евровидение» не поехал, ни карьеру толком не перезапустил.

Юрий Титов, 35 лет

За кулисами «Голоса» Юру Титова, который в 2007 году на четвертой «Фабрике звезд» исполнял хит «Понарошку», прозвали ветераном. Каждый год, начиная с запуска «Голоса», приходил на кастинг. Говорят, его взяли из жалости — с шестого раза.

И ничем хорошим это не закончилось. Во время слепых прослушиваний «Голоса-6» Титов спел песню Oh Lady Be Good Эллы Фицджеральд, не заинтересовав никого из наставников. Однако Титов продолжает верить в победу: «Я реалист. У меня нет активной поддержки, лейбла, продюсера. Поэтому меня нет и в телевизоре. Но что будет дальше — никто не знает».

Руслан Алехно, 39 лет

Победитель второго сезона «Народного артиста», триумфатор пародийного шоу «Один в один» и представитель Белоруссии на «Евровидении-2008» вдруг появился в восьмом сезоне «Голоса». Увы, исполнение шлягера Яака Йоалы «Подберу музыку» вообще никого не зацепило. Никто не понял, как так вышло — спел Руслан неплохо, но оказался за бортом шоу.

«Кто это?» — спросил у Полины Гагариной, узнавшей артиста, Сергей Шнуров. После выпуска с участием Руслана зрители завалили соцсети Первого канала претензиями: «Поменяйте глухих судей!» Номер в YouTube посмотрели полтора миллиона раз. Сам Руслан продолжает гастролировать и живет в Минске с женой и дочкой.

«Голос» по пятницам в 21.30