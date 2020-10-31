Будущая звезда: Лариса Долина в зауженных брюках и жакете спела с девятилетней внучкой на сцене

Певица приняла участие в передаче Андрея Малахова, посвященной Виктору Резникову. Вместе с ней была ее внучка Саша, которая не стала скрывать, что планирует пойти по стопам бабушки.

Новый выпуск передача «Привет, Андрей!» был посвящен советскому композитору Виктору Резникову. Он умер в феврале 1992 года в 39 лет, но успел создать несколько хитов и завоевать доверие даже Аллы Пугачевой. В студию пришли его дети: сын Андрей и дочка Анна. Они рассказали, каким помнят своего отца. Девушка была маленькой, когда папа умер буквально на ее глазах, но она этого не помнит. Гости вспомнили, каким был Виктор и как его творчество отразилось на отечественном шоу-бизнесе.

Лариса Долина была одной их тех, кто исполнял его песни. В студии показали отрывок из ее выступлений. В кадре она предстала в алом бархатном платье и зажигательно исполняла песню «На танец».

«Я помню, как это было. Мы с Пугачевой были у нее дома. Ей привезли мешок костюмов. У меня ничего не было вообще. Она сказала, „Давай вот это померим“. Я померила и че-то как-то. Она сказал: „Вот в этом снимешься“. Мы вместе поехали на съемки», — поделилась звезда.

После этого Долина вышла на сцену, чтобы исполнить композицию «Домовой». Она предстала в зауженных брюках и черном жакете. Ботильоны на каблуке дополнили образ. Артистка выступила со своей девятилетней внучкой Александрой. Девочка облачилась в юбку пурпурного цвета и расшитый камнями джемпер. Она уверенно держалась на сцене и пританцовывала, как ее бабушка. Публика тепло встретила семейный дуэт.