Борьба за наследство: 72-летнюю актрису избили в подъезде собственного дома

Наталия Дрожжина заявила о нападении за несколько дней до задержания в Хамовническом суде.

В четверг, 29 октября, в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» гости шоу разобрали продолжение истории о мошенничестве артистов Цивина и Дрожжиной. В студии появился заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг. 76-летний артист заявил, что Наталья Дрожжина, которая обвиняется в краже средств семьи Баталовых, подстроила собственное нападение.

Ранее стало известно, что актриса сняла побои, которые, по словам Дрожжиной, получила незадолго до вызова в суд.

«То, что я вижу на экране, — это чистой воды постановка. Если бы избиение было, то ее бы добили до конца», — объяснил появление синяков на теле Дрожжиной Юрий Шерлинг.

Также режиссер добавил, что не сомневается в виновности знаменитой пары. По словам Юрия Борисовича, Цивин и Дрожжина пытались завладеть имуществом других известных людей, в том числе Натальи Фатеевой.

больше по теме Поехали домой: Наталью Дрожжину и Михаила Цивина отпустили из зала суда Ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Поддержала Шерлинга и народная артистка России Роксана Бабаян. Певица рассказала, почему многие артисты доверяли паре Дрожжиной и Цивина и могли стать их потенциальными жертвами.