Связанные одним цветом: Хромченко с Бабкиной и Васильевым появились на «Модном приговоре» в алых нарядах

Модный эксперт, телеведущая и стилист Эвелина Хромченко запечатлела на память себя с коллегами по шоу. Поводом стал негласный дресс-код дня. Сама теледива, ее соведущие Надежда Бабкина и Александр Васильев появились в студии программы «Модный приговор» в красных нарядах.

Эвелина Хромченко под красный жакет предпочла в макияже алые губы. Александр Васильев надел такого же оттенка пиджак. А Надежда Бабкина облачилась в яркую блузу той же расцветки, что и у коллег. Хромченко заметила, что так получилось случайно, они с соведущими не сговаривались. Яркий кадр в Instagram подписчики оценили по достоинству.

«Люди в красном», «Кардиналы моды», «Прекрасная команда!!», «Как красиво, все в красном», «Самые классные в красном», «Изумительно!!», «Total Look!», «В студии-жара!!!Лучшие ведущие!!!», «Стильные», — пишут фолловеры.

А накануне Надежду Бабкину за выбор наряда раскритиковали в Сети. Некоторым подписчикам не понравилось сочетание желтой клетки с красной. Более того, кого-то смутила серебряная бахрома на блузе.