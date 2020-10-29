Белый флаг: Саша Спилберг вернулась в «Дом-2» в качестве миротворца

Популярная блогерша Саша Спилберг возвращается в «Дом-2». С 29 октября начнется серия эфиров, в которых она снова выступит в качестве ведущей. Девушка взяла на себя ответственную миссию: стоя у руля в периметре, она собирается примирить всех участников.

В первом же выпуске Саша устроит общение тет-а-тет с Павлом Бабичем и Катей Скалон — в последнее время эта пара часто ссорится. А следом «на ковер» к ведущей придут и другие громкие скандалистки – Алья Адхам и Анна Мадан, — их конфликт тоже требует разрешения.

Первое лобное для Спилберг тоже выдалось жарким: на нем Марсиага и Ульяна Павлова подняли остро-социальную тему принятия себя такими, какие они есть, начав при этом демонстрировать свои груди. Как ведущая отнеслась к этому манифесту, и удалось ли ей помирить участников? Об этом смотрите в новом выпуске «Дом-2» 29 октября.

Но, независимо от успеха Саши, канал ТНТ продолжает кастинг на роль нового ведущего реалити-шоу. Так что у каждого храбреца есть шанс стать звездой этой популярной передачи.