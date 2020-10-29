Первый канал готовит иски против Садальского, Соседова и Сурайкина за высказывания о «Голосе»

Первый канал готовит иски против Максима Сурайкина, Сергея Соседова и Станислава Садальского, которые позволяли себе неосторожные публичные заявления в адрес популярного телепроекта «Голос». Конкретно, речь идет о слухах, касающихся «подкупности» данной программы и подтасовке результатов зрительского голосования.

«Честность и равные возможности для всех – базовые принципы шоу «Голос». Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте, — заверили организаторы телешоу. — Единственный в истории российского «Голоса» случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе».

По словам телевизионщиков канала, для них это беспрецендентный шаг — ранее они достаточно снисходительно относились к любителям попиариться за счет их рейтинговых передач. Но обозначенные спикеры перешли черту дозволенного, выдавая свои домыслы за факты. Канал вынужден встать на защиту репутации «Голоса», так как команда шоу уже девять лет вкладывает душу в создание этого зрелища. Также Первый действует и в интересах своих телезрителей, которых вводят в заблуждения сторонние спикеры.

Работники ТВ отметили, что с уважением относятся к конструктивной критике их передач, но Садальский, Соседов и Сурайкиным распространили не соответствующую действительности информацию, которая напрямую порочит деловую репутацию канала.

Напомним, в мае 2019 года Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», установив, что на зрительское голосование было оказано внешнее воздействие. Таким образом, своей победы лишилась дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова. Многие зрители были уверены, что триумфатором должен был стать другой участник.