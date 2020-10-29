«Удивительные люди»: список финалистов пятого сезона, которые поразили нас суперспособностями

На кону - деньги, но дошедшие до финала участники пятого сезона уже получили настоящую славу благодаря своим талантам.

Это не шоу про фантастику и магию. Каждый трюк, действие или ответ участника имеет научное объяснение. На финишной прямой пятого сезона популярного проекта «Удивительные люди» телеканала «Россия» оказались десять участников. Каждый из них достоин победы, но главный титул заберет только один. Его имя станет известно уже совсем скоро.

А пока вспомним, чем удивили финалисты нынешнего сезона шоу «Удивительные люди» жюри и телезрителей.

Андраник и Геворг Варданян, 30 лет и 31 год, Армения

Андраника и Геворга с трех лет тренировал дядя — артист цирка. Братья начали свой путь на арене с эквилибристики, но потом придумали силовой номер.

Теперь силовые акробаты в прямом смысле ходят по лезвию ножа. Кроме них никто в мире не делает сложнейший пугающий трюк – стойку на ножах. Один из братьев встает на нож, который держит во рту другой. Свой номер они приравнивают к работе саперов: малейшее неверное движение может стоить жизни.

Уникальное чувство баланса и точная координация не подвели братьев во время исполнения трюка и на этот раз.

Екатерина Кулешова, 37 лет, Москва

Екатерина с самого детства занималась музыкой. Высшее образование хормейстера получила в РАМ им. Гнесиных. Открыла свою студию развития голоса, руководит хором из 28 человек и воспитала много учеников и коллективов.

Екатерина обладает абсолютным слухом, слышит в хоре каждый голос и мгновенно определяет, кто поет неверно, а также какой голос и в какой партии звучит во время исполнения произведения.

На проекте она выдержала двухэтапное испытание и поразила жюри, определив, кто именно не поет в целом хоре голосов.

Сергей Кириллов, 43 года, Самара

Сергей мечет в деревянные мишени абсолютно все: любые виды холодного оружия с рекордных расстояний в 40 метров — вилки, ложки, цепи, кастрюли, граненые стаканы, табуреты, карандаши, бутылки, чайники, строительные инструменты и совершенно тупые предметы, например, микрофон.

Что бы ни предлагали ведущий Александр Гуревич и члены жюри – пилочку, зонт или даже санки – он с поразительной точностью отправлял этот предмет прямо в центр!

Доминика Гавриленко, 9 лет, Ивантеевка, Московская область

9-летняя девочка обладает фантастической суперпамятью. Ей не нужны никакие навигаторы. На шоу ей предложили поиграть в почтальона: она запомнила имена и города адресатов, написанных на карточках у 20 игрушек, а затем «доставила» их при помощи интерактивной карты из Москвы, безошибочно называя по памяти все регионы России. Девочка увлекается спортивной мнемотехникой, плаванием, танцами и английским языком.

Дмитрий Борисов 31 год, Челябинск

Дмитрий – математик и уникальный человек: он создал свой собственный алгоритм для устного счета огромных чисел. Он — участник прошлого сезона шоу, в котором, по мнению зрителей, победу ему помешало одержать чрезмерное волнение. В этом году он вернулся на шоу, чтобы взять реванш.

Всего за четыре минуты он должен был запомнить четыре числа, и каждое – более чем из 300 цифр. И не только запомнить, но и произвести сложные вычисления! Задачи, которые, казалось бы, подвластны только компьютеру, Дмитрий решает на раз-два!

Ричард Тернер 66 лет, США

Ричард Тернер, легенда Лас-Вегаса, знаменитый карточный механик, потерял зрение еще в детстве. Но это не помешало, а, как считает сам Тернер, помогло достичь небывалой высоты в его искусстве. У Ричарда настолько обострилось осязание, что он угадывает карты с феноменальной точностью, буквально чувствуя их насквозь.

Карточные фокусы Тернера не может повторить никто! На проекте самые чуткие пальцы в мире потрясли звездное жюри. Ольга Шелест и Василий Ключарев буквально прощупали карты, чтобы проверить чистоту эксперимента, и признали, что Ричард Тернер – настоящий уникум!

Ричард Рикардо Йанман 51 год, Швеция

Ричард — мастер баланса и умеет находить точку опоры для самых неустойчивых предметов: например, может удерживать стул на собственном носу. Ричард побил несколько мировых рекордов и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Но то, что участник продемонстрировал зрителям шоу — просто не укладывается в голове. Он удерживал на скрипичном смычке 7 стеклянных бокалов и при этом играл на скрипке!

Мария Шаболтаева 12 лет, Новокузнецк

Мария умеет быстро считать и делает сложнейшие вычисления в уме на русском и английском языках. Занимается ментальной арифметикой, проводит мастер-классы по оригами, а также преподает скоростную сборку Кубика Рубика для детей от 5 до 16 лет.

Мария без труда справилась с заданиями, выдержав непростое испытание искусственным интеллектом: вычислила на сложение и вычитание 50 десятичных дробей, которые появлялись в разных частях экрана со скоростью в половину секунды, затем на слух решила пример на сложение, вычитание, умножение и деление корней, процентов, дробей и целых чисел, а затем — пример на сложение и вычитание 20 рядов четырехзначных чисел на английском языке. Все три ответа Маши были абсолютно верными!

Оксана Кошелева 37 лет, Москва

Одна из сильнейших женщин России, мастер спорта по пауэрлифтингу, известная как «Скала», Оксана Кошелева сдвигает с места грузовые машины, вертолеты и вагоны. Заниматься тяжелой атлетикой начала в 27 лет. Мечтает сдвинуть с места многопалубный корабль и не дать улететь воздушному шару.

На шоу «Удивительные люди» девушка установила два рекорда России: протащила 52-тонный трамвай с 14 пассажирами (76 кг живого веса) на расстояние 4 м 60 см за 23,57 секунды, а затем в течение 11,79 секунд удерживала руками два разъезжающихся в разные стороны на полной скорости мотоцикла.

Совсем скоро объявят победителя пятого сезона шоу «Удивительные люди». И интервью с сильнейшим можно будет прочитать на сайте Teleprogramma.pro.