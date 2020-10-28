«Не дай бог»: Татьяна Судец рассказала об обратной стороне славы в шоу «Секрет на миллион»

73-летняя артистка призналась, что всю жизнь посвятила телевидению.

Знакомая многим как «тетя Таня» из «Спокойной ночи, малыши!» стала новым героем ток-шоу Леры Кудрявцевой на НТВ. Татьяна Судец отметила, что по-настоящему была предана только работе. Диктор телевидения во время рассказа о своей непростой судьбе заставила плакать и телеведущую «Секрета на миллион».

Судец заявила, что самой большой трагедией в ее жизни стала потеря сына Андрея. По словам Татьяны Александровны, пока она всю себя посвящала работе, сын отдалялся и однажды просто не вернулся домой.

«Мы же все своих детей бросаем ради работы. Мы все замужем за телевидением», — призналась Судец.

Напомним, что сына телеведущей от первого мужа — сотрудника НИИ Анатолия Грушина — убили при ограблении в возрасте 24 лет.

«Не дай бог потерю ребенка своего пережить. Это очень страшно», — рассказывала знаменитость со слезами на глазах.

Несмотря на то что вскоре у «тети Тани» родилась дочь Дарья, артистка так и не оправилась от горя.

Телеведущая проекта «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева сама не смогла сдержать слез от слов Судец.

Подробности беседы зрители НТВ смогут узнать 31 октября в 21:00.