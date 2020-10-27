В «Модном приговоре» объяснят, нужно ли использовать мужа в качестве фэшн-критика

Очень часто женщины при выборе одежды опираются на мнение любимого.

Многим женщинам тяжело делать выбор в примерочной бутика. И часто они находят опору во мнении своей второй половинки. Так, муж незаметно становится главным фэшн-критиком, или домашним стилистом для своей жены. Но не каждому мужчине эта роль по душе.

На программу «Модный приговор» в четверг, 29 октября, придет супружеская пара. Мужу Александру надоело постоянно решать за жену Елену, что ей надеть. И он хочет, чтобы эксперты программы научили его любимую разбираться в фэшн-новинках.

Сама Елена в недоумении: она была уверена, что ее мужу нравится давать советы. Стилисты «Модного приговора» объяснят, как развить чувство стиля и не опираться на мнение окружающих и любимого. А также пояснят, стоит ли привлекать бойфренда в качестве домашнего фэшн-критика.