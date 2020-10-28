Закулисные тайны нового сезона шоу «Холостяк»

Кастинг восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ идет с 5 сентября. Как только стало известно, что искать жену на проекте будет рэпер Тимати — тысячи девушек отправили свои анкеты.

Предыдущие сезоны хоть и заканчивались хеппи-эндом, но серьезных отношений с победительницей никто из холостяков так и не построил. Вот и сейчас ходят слухи, что Тимати пошел на проект за деньгами и очередным хайпом, а расставание с матерью его сына Анастасией Решетовой – фикция.

В любом случае, нас ждет очень красивый восьмой сезон. А о тайнах нового шоу смотрите в видео Teleprogramma.pro.