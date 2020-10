Шоу «Голос» за кадром: подводные камни и бурные течения нового сезона

Битва наставников

— Сереж, ну как же Питер так запустили, а?

— У нас появился мальчик для битья — это Баста!

Подобные пикировки Василия Вакуленко и Сергея Шнурова есть в каждом выпуске. Этих хулиганов «Голоса» продюсеры рассадили с двух сторон от Полины Гагариной, что не мешает им регулярно обмениваться подколками. Иногда Сергей, чтобы обратить на себя внимание Басты, и вовсе встает на кресло и, как Ленин на броневике, вещает в сторону ростовчанина. То ли еще будет.

Девочка созрела…

Саша Болдарева приходила в детский «Голос-3», но не добралась до финала. Теперь настроена отыграться за все и достигнуть самых больших высот. 18-летняя красотка из Ростова-на-Дону переехала в Москву и попыталась учиться в ГИТИСе, но бросила, потому что хотела петь.

В девятом сезоне «Голоса» девушка блеснула исполнением хита Shallow из фильма «Звезда родилась» и отправилась в команду своего земляка Басты. Интересно, удастся ли дойти вокалистке до финала на этот раз?

…а малый повзрослел

«Малый повзрослел» — эту строчку из хита Ивана Коржа можно с легкостью посвятить Ване Харитонову из Сергиева Посада. Выступление парня в четвертом сезоне шоу «Голос. Дети» даже не показали в эфире!

Он выступил в слепых прослушиваниях, спев шлягер It Must Have Been Love группы Roxette, но никого из наставников не вдохновил. Теперь Ване 17, у него модная прическа и стильный прикид. Вокалист попал в команду Полины Гагариной благодаря исполнению «Кометы» певца Jony.

Наша Павроз вперед летит

Отдельной интригой и спектаклем из нескольких актов станет участие в проекте Ксении Павроз. Эксцентричная петербурженка обошла практически все музыкальные программы России. Выигрывала в свое время проект «Песня для вашего столика» (НТВ), пела в шоу «Битва хоров» («Россия 1»), «Победитель» (Первый), «Главная сцена» («Россия 1»).

Выпускница калининградского детского коллектива «Поющие горошины» с красным дипломом окончила консерваторию, после чего поступила в театральную академию в Санкт-Петербурге, где потом и преподавала. Работала вокалотерапевтом в Центре медицины Аниты Цой. Уверяет, что ее музыкальный продюсер — певица Азиза. Даже Дмитрий Нагиев опешил от многословия, харизмы и энергии Ксении после исполнения песни Proud Mary группы Creedence Clearwater Reviva и попытался охладить пыл певицы.

Приобнял ее и ласково предложил: «Тебе просто надо выбрать — Сюткин или Гагарина, давай подойдем поближе, если ты плохо видишь их. Только не пой!» Оказалось, что в пылу выступления Ксения даже не поняла, кто к ней повернулся. И развернутые, согласно регламенту, четыре красных кресла приняла за всеобщее одобрение наставников. После того как Павроз ушла к Сюткину, Нагиев перекрестился.

