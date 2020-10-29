Куда девается еда с барабана: 10 малоизвестных фактов о «Поле чудес»

Встретились как-то татарский халат, якутская строганина, русский соленый огурец и башкирский учпочмак и спрашивают: «Что это мы тут делаем?» А Леонид Аркадьевич вдруг говорит: «Назовете слово целиком? Или будем вращать барабан?!» 25 октября самой народной и живучей программе российского ТВ исполнилось 30 лет.

1. Название программы взято из сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — там Полем чудес называлась территория в Стране дураков. Но никаких намеков на Россию тут нет.

2. Идея сделать программу «Поле чудес» появилась после того, как Владислав Листьев и заместитель главреда Молодежной редакции Центрального телевидения Анатолий Лысенко во время командировки во Францию включили в гостинице телевизор.

Там шла телевикторина «Колесо Фортуны» (Wheel Of Fortune), появившаяся в США еще в 1975 году. Игроки вращали плоский круг с нарисованными призами и зарабатывали очки, отгадывая слова. У нас программа получилась совсем другой (насчет покупки лицензии на «Колесо Фортуны» с компанией-производителем договориться не удалось).

«Мы решили, что это будет программа не о том, во что играют, а о тех, кто играет», — подчеркивает Якубович.

Он появился в шоу через год (первые выпуски вел сам Влад Листьев).

3. Если женская аудитория проекта млеет от усов и улыбки Леонида Аркадьевича, то мужская ждет, когда игроки отгадают буквы. Потому что их выходит открывать неподражаемая Римма Агафошина — модель с четвертым номером груди.

Девушка работает в «Поле чудес» с 1996 года и только дважды пропадала из эфира, и то ненадолго: была в декретном отпуске. Римма родила мужу — бизнесмену Александру — дочь и сына, а потом вернулась в шоу.

4. Сотый выпуск капитал-шоу в 1992 году ознаменовался скандалом и получился вовсе не праздничным. Пока географ Петр Капустин взял минуту на размышление во время суперигры, во время гробовой тишины один из зрителей (говорят, нетрезвый) отчетливо произнес правильный ответ — «оляпка», чем оказал медвежью услугу. Ведь игрок, как выяснилось, знал слово и собирался его назвать.

Но после совещания организаторов шоу ему дали новое задание («Каким словом на Руси называлась большая кувалда?»), с которым он не справился (ответ: балда). На кону был новенький красный «Вольво-850». Листьев потом уверял, что это не постановка и повторное задание для мужчины искали «полегче».

5. В 2009 году Елена Малышева участвовала в тысячном выпуске программы и победила. Взяла в качестве подарков норковую шубу и недельный отпуск в Венеции, а выигранную машину передала одному из детских домов в Подмосковье.

6. Музей «Поля чудес» функционирует в «Останкино» (куда переехал с ВДНХ) — туда можно прийти и увидеть первый черный ящик, первую банку огурцов и первую бутылку самогона, что принесли игроки. А еще посуду, национальные костюмы, портреты ведущего и другие презенты, которые добрые люди со всей России везут Якубовичу.

7. В 90-е шоу проводило выездные выпуски. Первый, посвященный Испании, снимали в Барселоне и выпустили в эфир под Новый год — 25 декабря 1992-го. Второй, уже весной 1993-го, снимали на теплоходе «Шота Руставели», который отправился в первый круиз по Средиземному морю.

Третьим стал киевский выпуск — он вышел в эфир 16 декабря 1994-го. В 2000 году, когда денег на развлечения в стране стало значительно меньше, сняли «африканский выпуск», в котором переодетые студенты РУДН изображали жителей выдуманной страны Миха-Маклаха (видимо, отсыл к фамилии русского этнографа Миклухо-Маклая). Съемки проходили в обычной студии «Поля чудес» в Москве, а ведущий был загримирован под чернокожего, что сейчас могли бы счесть за расизм.

8. Леонид Якубович принципиально не смотрит выпуски программы (хотя, возможно, лукавит), чтобы не терять вкус к игре и «концертное ощущение» от шоу. Его задача, как он сам считает, работать на публику, зрителя и делать это качественно. Поэтому перед каждым выпуском он лично знакомится с участниками, выгоняет камеры из «комнаты ожидания» и аккуратно общается с ошалевшими от такого счастья игроками, чтобы расположить их к себе и чуть раскрепостить.

9. Случались и редакторские ошибки. Так, в конце 2019 года один из участников отгадал слово «монпасье», которое только звучит подобным образом, а грамотно пишется как «монпансье». Однако ведущий ничего предосудительного в этом не увидел. «Если вас это интересует, то возьмите себе за труд, прежде чем звонить, открыть «Словарь иностранных слов» 1902 года. Составитель Иванов», — спокойно прокомментировал этот казус СМИ Леонид Якубович.

10. Судьбу еды от игроков, которая копится в ходе передачи на барабане, раскрыли совсем недавно, когда в эфир вдруг попали кадры: зрители в студии срываются с места и несутся, чтобы смести яства со «скатерти-самобранки». Кто-то просто набивает руки, кто-то карманы, сумки.

«На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство, — объяснил потом ведущий. — На «Поле чудес» тем, что приносят в студию, угощают гостей. Вокруг стола, пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись. Живые люди по пригласительным билетам. Это наши гости! Так повелось на Руси. Вот у нас такая традиция. Она мне безумно приятна».

«Поле чудес», юбилейный выпуск, 30 октября в 19.40