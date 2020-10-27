«Модный приговор»: кто придет на передачу к Хромченко и Васильеву на этой неделе

Что покажут в выпусках, которые выйдут в эфир Первого канала с 27 по 30 октября.

«Я считала маленькую грудь уродством»

Анна потратила двадцать лет жизни на человека, который ее не ценил. Она его содержала, дарила дорогие подарки, продала квартиру, чтобы покрыть его долги, а он оскорблял ее и частенько ходил налево. Кроме того, развил в ней комплексы.

Именно из-за него Анна стала прятаться за балахонами и футболками без декольте, считая свою грудь восьмого размера уродством. Поначалу подруга Анжелика сама пыталась бороться с комплексами подруги, но все бесполезно.

Подруга переживает, вдруг Анна встретит нового мужчину и опять посадит его себе на шею. Такого допустить нельзя! Сможет ли Анна вновь полюбить себя?

«Гремучая смесь!»

Среда. Близкие Анастасии Агеевой в голос заявляют, что больше не могут мириться с ее внешним видом. Откровенные наряды Насти смущают всех, но только не ее.

Она привыкла ловить на себе взгляды и любит привлекать внимание. Родные утверждают, что вызывающий внешний вид в совокупности с воинственным характером девушки – гремучая смесь, а Анастасия, которая не раз сталкивалась с предательством, уверена, что женщина должна уметь отстоять свои жизненные принципы, ведь полагаться в этой жизни можно только на себя.

За модный наряд легко было схлопотать выговор!

Четверг. Александр считает, что программа «Модный приговор» должна научить его супругу одеваться стильно, потому как ему уже надоело быть ее личным фэшн-советником.

Он обеспечивает семью, занят на работе, а супруга каждый раз отправляет фотографии из примерочных с вопросом: «Что же выбрать?» Героиня немного обескуражена. Многие годы она отдала службе, носила форму, которую запрещено украшать.

За модный наряд легко было схлопотать выговор. А еще она была уверена, что ее мужчине нравится давать ей советы. Конечно, она пыталась самостоятельно выбирать платья, но каждый раз мимо – Александр сурово критиковал ее покупки. Смогут ли стилисты примирить супругов и привить Елене чувство стиля?

«После развода она потеряла границы дозволенного»

В пятницу в «Модном приговоре» мать и дочь. Нина Ивановна уверена, что после развода ее дочь Ольга потеряла границы дозволенного в своем желании быть замеченной. Она оголяет протез, носит глубокое декольте, что для мамы абсолютно неприемлемо: «Оля пытается привлечь к себе внимание мужчин, и я ее понимаю, после развода тяжело быть одной, но должны же быть какие-то рамки!»

Мать утверждает, что демонстрировать всем свою «особенность» — недопустимо. По ее мнению, Ольга должна быть скромнее, не выставлять протез напоказ, а максимально прятать его от чужих глаз. Отец Ольги Сергей Викторович в корне не согласен с мнением супруги, он полностью на стороне дочери: «Мне нравится, что она наконец-то перестала комплексовать и победила свои страхи, пусть показывает, что хочет! Она молодая и красивая девушка!»

Сама Ольга тоже не соглашается со словами матери: «Я столько лет шла к тому, чтобы принять себя и перестать стесняться, что отказывать себе в коротких платьях и игривых декольте не намерена!» Героиня пережила тяжелый развод с мужчиной, который изменял ей. После преображения героини стилистами, Нина Ивановна попросила прощения у дочери и пообещала больше не вмешиваться в ее внешний вид.