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«Модный приговор»: кто придет на передачу к Хромченко и Васильеву на этой неделе

Что покажут в выпусках, которые выйдут в эфир Первого канала с 27 по 30 октября.

«Модный приговор»: кто придет на передачу к Хромченко и Васильеву на этой неделе
Герои «Модного приговора». Фото: Первый канал

«Я считала маленькую грудь уродством»

Героиня выпуска - Анна. Фото
Героиня выпуска — Анна. Фото: Первый канал

Анна потратила двадцать лет жизни на человека, который ее не ценил. Она его содержала, дарила дорогие подарки, продала квартиру, чтобы покрыть его долги, а он оскорблял ее и частенько ходил налево. Кроме того, развил в ней  комплексы.

Именно из-за него Анна стала прятаться за балахонами и футболками без декольте, считая свою грудь восьмого размера уродством. Поначалу подруга Анжелика сама пыталась бороться с комплексами подруги, но все бесполезно.

Подруга переживает, вдруг Анна встретит нового мужчину и опять посадит его себе на шею. Такого допустить нельзя! Сможет ли Анна вновь полюбить себя?

«Гремучая смесь!»

Героиня выпуска - Анастасия. Фото
Героиня выпуска — Анастасия. Фото: Первый канал

Среда. Близкие Анастасии Агеевой в голос заявляют, что больше не могут мириться с ее внешним видом. Откровенные наряды Насти смущают всех, но только не ее.

Она привыкла ловить на себе взгляды и любит привлекать внимание. Родные утверждают, что вызывающий внешний вид в совокупности с воинственным характером девушки – гремучая смесь, а Анастасия, которая не раз сталкивалась с предательством, уверена, что женщина должна уметь отстоять свои жизненные принципы, ведь полагаться в этой жизни можно только на себя.

За модный наряд легко было схлопотать выговор!

Героиня выпуска - Елена. Фото: Первый канал
Героиня выпуска — Елена. Фото: Первый канал

Четверг. Александр считает, что программа «Модный приговор» должна научить его супругу одеваться стильно, потому как ему уже надоело быть ее личным фэшн-советником.

Он обеспечивает семью, занят на работе, а супруга каждый раз отправляет фотографии из примерочных с вопросом: «Что же выбрать?» Героиня немного обескуражена. Многие годы она отдала службе, носила форму, которую запрещено украшать.

За модный наряд легко было схлопотать выговор. А еще она была уверена, что ее мужчине нравится давать ей советы. Конечно, она пыталась самостоятельно выбирать платья, но каждый раз мимо – Александр сурово критиковал ее покупки. Смогут ли стилисты примирить супругов и привить Елене чувство стиля?

«После развода она потеряла границы дозволенного»

Героиня выпуска - Ольга. Фото
Героиня выпуска — Ольга. Фото: Первый канал

В пятницу в «Модном приговоре» мать и дочь. Нина Ивановна уверена, что после развода ее дочь Ольга потеряла границы дозволенного в своем желании быть замеченной. Она оголяет протез, носит глубокое декольте, что для мамы абсолютно неприемлемо: «Оля пытается привлечь к себе внимание мужчин, и я ее понимаю, после развода тяжело быть одной, но должны же быть какие-то рамки!»

Мать утверждает, что демонстрировать всем свою «особенность» — недопустимо. По ее мнению, Ольга должна быть скромнее, не выставлять протез напоказ, а максимально прятать его от чужих глаз. Отец Ольги Сергей Викторович в корне не согласен с мнением супруги, он полностью на стороне дочери: «Мне нравится, что она наконец-то перестала комплексовать и победила  свои страхи, пусть показывает, что хочет! Она молодая и красивая девушка!»

Сама Ольга тоже не соглашается со словами матери: «Я столько лет шла к тому, чтобы принять себя и перестать стесняться, что отказывать себе в коротких платьях и игривых декольте не намерена!» Героиня пережила тяжелый развод с мужчиной, который изменял ей. После преображения героини стилистами, Нина Ивановна попросила прощения у дочери и пообещала больше не вмешиваться в ее внешний вид.

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Александр ВасильевМодный приговорПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко