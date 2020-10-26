«Александр Андреевич!»: у звезды «Дома-2» Андрея Чуева родился сын

Экс-участник известного телепроекта стал отцом во второй раз.

Телепроект «Дом-2» для 40-летнего Андрея Чуева уже давно в прошлом. Но за одним из самых ярких участников телестройки продолжают следить сотни тысяч фанатов. И в новой публикации экс-звезда реалити сообщил радостную новость – он стал отцом.

«Александр Андреевич Чуев! 26.10.2020, 12 часов по полудню! Спасибо Господи за мою Семью», — радостно сообщил Чуев фолловерам.

Андрей Чуев поделился первым кадром новорожденного крохи. Мамочка нежно прижимает малыша к груди. От первого брака с Таней Киося у него есть дочь Елизавета.

С матерью его сына, Викторией Морозовой, Чуев сыграл свадьбу год назад. Девушка на 17 лет младше мужа, и это ее первый ребенок.