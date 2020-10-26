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«Незаменимых нет»: Якубович заговорил об уходе из «Поля чудес»

Популярная программа отмечает свое 30-летие.

«Незаменимых нет»: Якубович заговорил об уходе из «Поля чудес»
Леонид Якубович. Фото: Global Look Press

В этом году капитал-шоу «Поле чудес» исполнилось 30 лет. Сначала ее ведущим был Влад Листьев, а с 1991-го — Леонид Якубович. В день рождения программы он поразмышлял и о ее будущем. По мнению телеведущего, шоу будет существовать и без его участия. В этом случае все зависит только от популярности программы среди телезрителей.

«Незаменимых людей нет», — цитирует Якубовича издание «Подъем».

Отметим, что после первого съемочного дня в «Поле чудес» Леонид Аркадьевич хотел отказаться от роли ведущего. Тогда он писал сценарии выпусков и чувствовал себя неуверенно на съемочной площадке. Причем волнение было таким сильным, что будущий бессменный телеведущий не мог даже совладать со своим голосом.

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