«Незаменимых нет»: Якубович заговорил об уходе из «Поля чудес»

В этом году капитал-шоу «Поле чудес» исполнилось 30 лет. Сначала ее ведущим был Влад Листьев, а с 1991-го — Леонид Якубович. В день рождения программы он поразмышлял и о ее будущем. По мнению телеведущего, шоу будет существовать и без его участия. В этом случае все зависит только от популярности программы среди телезрителей.

«Незаменимых людей нет», — цитирует Якубовича издание «Подъем».

Отметим, что после первого съемочного дня в «Поле чудес» Леонид Аркадьевич хотел отказаться от роли ведущего. Тогда он писал сценарии выпусков и чувствовал себя неуверенно на съемочной площадке. Причем волнение было таким сильным, что будущий бессменный телеведущий не мог даже совладать со своим голосом.