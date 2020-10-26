«Привлеку внимание»: Бородина высказалась на тему закрытия «Дома-2» и своего увольнения

Телепроект «Дом-2», который выходит в эфире канала ТНТ уже 16 лет, в настоящий момент претерпевает серьезные изменения. «Заморожена» площадка на Сейшелах якобы из-за пандемии, закрыто шоу «Спаси свою любовь», а также начался масштабный исход супружеских пар с проекта. «Старички» тоже покидают «корабль».

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В Сети стали громко обсуждать сплетни о крахе «Дома-2» и его закрытии. Но бессменная телеведущая шоу Ксения Бородина поспешила развеять слухи и записала эмоциональное видео:

«Такой поток левой информации. Просто говнопоток — я бы так его назвала, абсолютно никем не контролируемый. «Встану-ка я утром и напишу, что Бородина решила уволиться. А что бы и нет? Привлеку внимание», — рассуждает девушка.

Бородина сейчас всей семьей находится в отпуске на Средиземном море, но не смогла закрыть глаза на происходящее. И поспешила заметить, на чем же основаны те сплетни, которые пытаются выдавать за правду: