«Останется тайной»: Олег Шепс разбил сердца поклонниц

Родственник победителя 14-го сезона одного из самых популярных и мистических проектов на ТНТ «Битва экстрасенсов» Олег Шепс успел очаровать телезрителей и участников передачи. Однако брат Александра Шепса не обращает внимание на прекрасный пол, полностью сосредоточившись на победе.

По словам самого медиума, он не хочет делится с общественностью подробностями своих отношений. В отличие от брата, Олег не желает параллельно заводить романы на шоу. Чтобы избежать лишних слухов, он решил четко обозначить свою позицию на этот счет.