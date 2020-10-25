«Останется тайной»: Олег Шепс разбил сердца поклонниц

Родственник победителя 14-го сезона одного из самых популярных и мистических проектов на ТНТ «Битва экстрасенсов» Олег Шепс успел очаровать телезрителей и участников передачи. Однако брат Александра Шепса не обращает внимание на прекрасный пол, полностью сосредоточившись на победе.
По словам самого медиума, он не хочет делится с общественностью подробностями своих отношений. В отличие от брата, Олег не желает параллельно заводить романы на шоу. Чтобы избежать лишних слухов, он решил четко обозначить свою позицию на этот счет.
«Наша семья не понаслышке знает, как общественное внимание может мешать личному счастью. Поэтому все, что касается моей личной жизни, навсегда останется тайной. Я всегда буду оберегать эту сторону моей реальности от посторонних посягательств. Надеюсь на понимание и уважительное отношение к моей частной территории», — рассказал Шепс в интервью «ВокругТВ».
Напомним, что Олег Шепс стал участником 21-ой «Битвы экстрасенсов». А его брат — Александр, помимо победы, обрел личное счастье в лице возлюбленной Мэрилин Керро на программе. Но их отношения продлились недолго. Пара рассталась из-за измены Шепса.