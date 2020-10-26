Кто войдет в число участников возрожденного шоу нулевых «Суперстар. Возвращение»

Недавно канал НТВ объявил о перезагрузке знаменитого проекта «Ты — суперстар!», который появится на экранах под названием «Суперстар. Возвращение». В его рамках за главный приз сразятся восемь артистов, которые «взрывали» стадионы в 90-х годах. И теперь они намерены удивить зрителей снова.

Каждый выпуск программы будет посвящен определенной программе и будет носить говорящие названия: «Хит со звездой», «Современный хит», «Шлягер на все времена» и другим.

Осведомленные источники Teleprogramma.pro сообщили, что откроет цикл шоу звезда 90-х годов Владислав Сташевский. В те годы он прославился благодаря хиту «Позови меня в ночи, приду». В лихие 90-е Сташевский был настоящим секс-символом. Тысячи поклонниц тайно грезили о встречах с ним. Существовал даже некий мифический список из 112 женщин, побывавших в постели Влада Сташевского.

Слава певца пошла на убыль после того, как он расстался со своим продюсером Юрием Айзеншписом. Говорят, разрыву с продюсером во многом способствовала жена артиста – дочь директора центра «Лужники» Ольга Алешина. Впоследствии музыкант разорвал отношения и с ней. Ходили слухи, что женщина не разрешает певцу встречаться с сыном, из-за чего он даже начал прикладываться к алкоголю.

Сейчас же известный артист счастливо женат на другой женщине. Время от времени он выступает в ретро-шоу типа «Ретро FM» и «Дискотека 90-х». Но значительную часть своей жизни Влад Сташевский все же посвящает бизнесу и занятию спортом. И вот теперь он выступит в популярном шоу телеканала НТВ.

Также в программе примет участие и еще один популярный певец 90-х годов Богдан Титомир.

Ведущими проекта станут известная певица Лолита и звезда программы «Центральное телевидение» Вадим Такменев.

«Я очень люблю шоу «Ты — суперстар» за то, что здесь не существует понятия «героя прошедших лет» и унизительного для артиста словосочетания «сбитый летчик шоу-бизнеса». Его нельзя использовать по отношению к тем артистам, который будут выступать в нашем проекте. Здесь собраны разные судьбы, но всех их объединяет величайшее мастерство», — отметила Лолита.

Как поясняет Вадим Такменев, шоу «Суперстар. Возвращение» запускается для того, чтобы показать, что вне зависимости от новых музыкальных трендов, певцы 90-х годов остаются вне конкуренции.

По словам генерального продюсера телеканала НТВ Тимура Вайнштейна, создатели проекта взяли лучшее из того, что было на прошедших выпусках шоу «Ты — суперстар» и добавили туда новых неожиданных решений.

Напомним, шоу «Ты — суперстар» выходило на канале НТВ с 2007 по 2009 годы и было посвящено кумирам прошлых лет, которые еще могут снова заявить о себе во всеуслышание. Тогда в проекте приняли участие Азиза, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов, Алексей Глызин, Татьяна Буланова и многие другие звезды.