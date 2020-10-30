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«А-а-а-автомоби-и-и- иль»: как снимали праздничный выпуск капитал-шоу «Поле чудес»

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках юбилейной программы.

«А-а-а-автомоби-и-и- иль»: как снимали праздничный выпуск капитал-шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович поднимает бокал за юбилей программы. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Легендарному капитал-шоу «Поле чудес» исполнилось 30 лет. Корреспондент Теleprogramma.pro побывала на съемках проекта и убедилась в том, что свое название передача получила не просто так.

Будет не преувеличением сказать, что я выросла на этой программе. И эти же слова могут повторить миллионы зрителей Первого канала, которые неоднократно слышали из уст Леонида Якубовича традиционную фразу «Пятница. В эфире капитал-шоу «Поле чудес. Игроки в студию». Или «Аааааавтомобииииль!»

Неудивительно, что юбилей легендарной передачи отмечали с большим размахом!

Леонид Якубович в окружении национальных ансамблей. Фото:
Леонид Якубович в окружении национальных ансамблей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Дружба народов на «Поле чудес»

О том, что в «Останкино» снимается праздничная программа, стало понятно еще в коридорах телецентра. Там, перед входом в студию, собрались артисты национальных коллективов в ярких костюмах, ожидающие появления Леонида Якубовича и своего выхода.

Внимание привлекли юные участники казахстанского ансамбля «Балдаурен», кстати, созданного в Санкт-Петербурге. Один из ребят снимал селфи со словами: «Сегодня я увижу Леонида Аркадьевича».

Вскоре пришел и сам виновник торжества, и съемки начались. За барабаном появилась первая тройка игроков из Казахстана, Украины и России. Вообще, концепция юбилейного шоу строилась на идее единства и дружбы народов.

Участниками праздничного выпуска стали игроки из Беларуси, Грузии, Латвии и других стран, а также разных регионов России. Игроков поддерживали национальные ансамбли тех стран, которые они представляли. Поэтому программа напоминала, скорее, саммит стран СНГ.

Леонид Якубович и Габдулрахим Алибеков. Фото:
Леонид Якубович и Габдулрахим Алибеков. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Казахстанец ждал приглашения на передачу 20 лет

Для участника из Казахстана Габдулрахима Алибекова появление на передаче действительно стало чудом, поскольку письма на капитал-шоу он писал на протяжении двадцати лет. А последние три года по совету своей мамы активно отправлял смс-ки.

«Каждую неделю я приходил к себе и начинал молча писать письма, — рассказывает Габдулрахим. – Даже сама студия удивилась, как в таком случае меня могли не заметить. Но у меня действительно сохранились все письма за последние 12 лет».

Алибеков живет в Москве уже на протяжении 30 лет, но родом он из Петропавловска. Мужчина женат и воспитывает шестерых детей. В Белокаменной он владеет шестью ресторанами, где в том числе подают и блюда казахской кухни.

Неудивительно, что казахстанец угостил Якубовича бешбармаком, баурсаками и другими национальными угощениями. А еще он подарил ему национальный чапан ручной работы из верблюжьей ткани.

«Леонид Якубович наполняет энергией всех, кто находится рядом»

Участница другой тройки — Наталья из Беларуси — мечтала попасть на программу «Поле чудес» с самого детства. Время от времени присылала письма. И однажды ее пригласили на программу.

Вторая тройка игроков. Фото:
Вторая тройка игроков. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

«Мне пришло официальное письмо на электронную почту. Я до последнего не верила, что все происходящее – правда, — рассказывает Наталья. — И только когда со мной связались редакторы шоу — поверила, что действительно туда еду. Хотя сомневалась в этом до последнего. А Леонид Аркадьевич – это отдельная история. Он наполняет энергией всех, кто находится рядом. Перед съемками Леонид Аркадьевич встретился со всеми нами, немного поговорил и даже успокоил».

Оберег из Якутии — символ силы и процветания   

А вот участник третьей тройки игроков — Николай Попов — приехал из Якутии. По его словам, на программу его пригласили после первого же письма.

Третья тройка игроков. Фото:
Третья тройка игроков. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Николай приехал на шоу не с пустыми руками. Он подарил Леониду Якубовичу оберег силы и процветания, сделанный местным ювелирным домом.

«Народ Саха – религиозный народ. Мы придерживаемся своих традиций. И такие защитные обереги есть у многих», — подчеркивает Николай.

Куда попадают подарки на «Поле чудес»

Все подарки, которые вручают Леониду Якубовичу, хранятся в музее шоу «Поле чудес». Чего здесь только нет! Костюмы народов мира, портсигары, портреты Якубовича в разных стилях и формах и на различных предметах: холстах, тарелках, коврах и даже на рисовом зернышке. Есть даже хрустальный пистолет.

Хранятся здесь и подарки, врученные еще на первых программах: трехлитровая бутылка самогона и банка с солеными огурцами.

Кстати, у многих возникает вопрос: а куда после съемок передачи девается вся еда? Ответ прост: раздается присутствующим в зале зрителям. Причем первыми право продегустировать яства, как правило, получают дети. А уж они-то не упустят шанс полакомиться чем-нибудь вкусным.

В этом году из-за пандемии зрителями шоу стали только несколько человек – группа поддержки участников. Кстати, с 3 апреля по 1 мая на зрительских местах можно было увидеть шарики в виде смайлов. Но потом от шариков, видимо, было решено отказаться.

Тот самый праздничный торт. Фото:
Юбилейный торт. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Торт здесь уместен

В конце программы все желающие наряду с сотрудниками программы «Поле чудес» получили право попробовать праздничный торт, сделанный специально к юбилею передачи. Кусок этого лакомства достался и корреспонденту Teleprogramma.pro. Было очень вкусно, спасибо!

А в финале юбилейного выпуска Леонид Якубович пригласил всех, кто принимает участие в создании программы, выйти на сцену. Именно они на протяжении вот уже 30 лет заставляют зрителей поверить в чудо.

Кстати, специалисты Первого канала придумали интересную Инстаграм-маску «Усы Якубовича». В честь юбилея передачи каждый желающий сможет поздравить Леонида Аркадьевича, примерив его усы) и отметив @1tv. А Первый канал же обещает репостнуть ваши сториз в своих социальных сетях. Для этого нужно зайти в Инстаграм-аккаунт «Усы Якубовича».

Как создавали «Поле чудес»

Замысел программы возник у Анатолия Лысенко (легендарный журналист, один из создателей программы «Взгляд» — Прим. ред.), когда он отдыхал в парижском отеле и увидел по телевизору американскую передачу «Колесо фортуны». Анатолий захотел, чтобы подобное шоу появилось и на отечественном телевидении и сообщил о своей затее коллеге Владиславу Листьеву, который и стал первым ведущим этой программы.

Первая передача появилась в эфире уже 26 октября 1990 года. Влад Листьев вел ее вплоть до середины 1991 года, пока не приступил к работе над собственной авторской программой «Тема». Затем Листьев предложил вести шоу своему знакомому – сценаристу и ведущему конкурсов Леониду Якубовичу.

Торт достался всем детям. Фото:
Торт достался всем детям. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Леонид Аркадьевич долго отказывался, но все же согласился вести программу, уверенный в том, что передача не продержится и больше полугода.

Однако время и зрительские рейтинги показали, что он был не прав…

По данным на 2015 год, участниками программы стали 12 тысяч человек. А уж за 30 лет это число значительно увеличилось.

Ну, а Teleprogramma.pro желает нашей любимой передаче «Поле чудес» процветания и долголетия!

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«Поле чудес»30 летЛеонид Якубовичюбилей