«А-а-а-автомоби-и-и- иль»: как снимали праздничный выпуск капитал-шоу «Поле чудес»

Легендарному капитал-шоу «Поле чудес» исполнилось 30 лет. Корреспондент Теleprogramma.pro побывала на съемках проекта и убедилась в том, что свое название передача получила не просто так.

Будет не преувеличением сказать, что я выросла на этой программе. И эти же слова могут повторить миллионы зрителей Первого канала, которые неоднократно слышали из уст Леонида Якубовича традиционную фразу «Пятница. В эфире капитал-шоу «Поле чудес. Игроки в студию». Или «Аааааавтомобииииль!»

Неудивительно, что юбилей легендарной передачи отмечали с большим размахом!

Дружба народов на «Поле чудес»

О том, что в «Останкино» снимается праздничная программа, стало понятно еще в коридорах телецентра. Там, перед входом в студию, собрались артисты национальных коллективов в ярких костюмах, ожидающие появления Леонида Якубовича и своего выхода.

Внимание привлекли юные участники казахстанского ансамбля «Балдаурен», кстати, созданного в Санкт-Петербурге. Один из ребят снимал селфи со словами: «Сегодня я увижу Леонида Аркадьевича».

Вскоре пришел и сам виновник торжества, и съемки начались. За барабаном появилась первая тройка игроков из Казахстана, Украины и России. Вообще, концепция юбилейного шоу строилась на идее единства и дружбы народов.

Участниками праздничного выпуска стали игроки из Беларуси, Грузии, Латвии и других стран, а также разных регионов России. Игроков поддерживали национальные ансамбли тех стран, которые они представляли. Поэтому программа напоминала, скорее, саммит стран СНГ.

Казахстанец ждал приглашения на передачу 20 лет

Для участника из Казахстана Габдулрахима Алибекова появление на передаче действительно стало чудом, поскольку письма на капитал-шоу он писал на протяжении двадцати лет. А последние три года по совету своей мамы активно отправлял смс-ки.

«Каждую неделю я приходил к себе и начинал молча писать письма, — рассказывает Габдулрахим. – Даже сама студия удивилась, как в таком случае меня могли не заметить. Но у меня действительно сохранились все письма за последние 12 лет».

Алибеков живет в Москве уже на протяжении 30 лет, но родом он из Петропавловска. Мужчина женат и воспитывает шестерых детей. В Белокаменной он владеет шестью ресторанами, где в том числе подают и блюда казахской кухни.

Неудивительно, что казахстанец угостил Якубовича бешбармаком, баурсаками и другими национальными угощениями. А еще он подарил ему национальный чапан ручной работы из верблюжьей ткани.

«Леонид Якубович наполняет энергией всех, кто находится рядом»

Участница другой тройки — Наталья из Беларуси — мечтала попасть на программу «Поле чудес» с самого детства. Время от времени присылала письма. И однажды ее пригласили на программу.

«Мне пришло официальное письмо на электронную почту. Я до последнего не верила, что все происходящее – правда, — рассказывает Наталья. — И только когда со мной связались редакторы шоу — поверила, что действительно туда еду. Хотя сомневалась в этом до последнего. А Леонид Аркадьевич – это отдельная история. Он наполняет энергией всех, кто находится рядом. Перед съемками Леонид Аркадьевич встретился со всеми нами, немного поговорил и даже успокоил».

Оберег из Якутии — символ силы и процветания

А вот участник третьей тройки игроков — Николай Попов — приехал из Якутии. По его словам, на программу его пригласили после первого же письма.

Николай приехал на шоу не с пустыми руками. Он подарил Леониду Якубовичу оберег силы и процветания, сделанный местным ювелирным домом.

«Народ Саха – религиозный народ. Мы придерживаемся своих традиций. И такие защитные обереги есть у многих», — подчеркивает Николай.

Куда попадают подарки на «Поле чудес»

Все подарки, которые вручают Леониду Якубовичу, хранятся в музее шоу «Поле чудес». Чего здесь только нет! Костюмы народов мира, портсигары, портреты Якубовича в разных стилях и формах и на различных предметах: холстах, тарелках, коврах и даже на рисовом зернышке. Есть даже хрустальный пистолет.

Хранятся здесь и подарки, врученные еще на первых программах: трехлитровая бутылка самогона и банка с солеными огурцами.

Кстати, у многих возникает вопрос: а куда после съемок передачи девается вся еда? Ответ прост: раздается присутствующим в зале зрителям. Причем первыми право продегустировать яства, как правило, получают дети. А уж они-то не упустят шанс полакомиться чем-нибудь вкусным.

В этом году из-за пандемии зрителями шоу стали только несколько человек – группа поддержки участников. Кстати, с 3 апреля по 1 мая на зрительских местах можно было увидеть шарики в виде смайлов. Но потом от шариков, видимо, было решено отказаться.

Торт здесь уместен

В конце программы все желающие наряду с сотрудниками программы «Поле чудес» получили право попробовать праздничный торт, сделанный специально к юбилею передачи. Кусок этого лакомства достался и корреспонденту Teleprogramma.pro. Было очень вкусно, спасибо!

А в финале юбилейного выпуска Леонид Якубович пригласил всех, кто принимает участие в создании программы, выйти на сцену. Именно они на протяжении вот уже 30 лет заставляют зрителей поверить в чудо.

Кстати, специалисты Первого канала придумали интересную Инстаграм-маску «Усы Якубовича». В честь юбилея передачи каждый желающий сможет поздравить Леонида Аркадьевича, примерив его усы) и отметив @1tv. А Первый канал же обещает репостнуть ваши сториз в своих социальных сетях. Для этого нужно зайти в Инстаграм-аккаунт «Усы Якубовича».

Как создавали «Поле чудес»

Замысел программы возник у Анатолия Лысенко (легендарный журналист, один из создателей программы «Взгляд» — Прим. ред.), когда он отдыхал в парижском отеле и увидел по телевизору американскую передачу «Колесо фортуны». Анатолий захотел, чтобы подобное шоу появилось и на отечественном телевидении и сообщил о своей затее коллеге Владиславу Листьеву, который и стал первым ведущим этой программы.

Первая передача появилась в эфире уже 26 октября 1990 года. Влад Листьев вел ее вплоть до середины 1991 года, пока не приступил к работе над собственной авторской программой «Тема». Затем Листьев предложил вести шоу своему знакомому – сценаристу и ведущему конкурсов Леониду Якубовичу.

Леонид Аркадьевич долго отказывался, но все же согласился вести программу, уверенный в том, что передача не продержится и больше полугода.

Однако время и зрительские рейтинги показали, что он был не прав…

По данным на 2015 год, участниками программы стали 12 тысяч человек. А уж за 30 лет это число значительно увеличилось.

Ну, а Teleprogramma.pro желает нашей любимой передаче «Поле чудес» процветания и долголетия!