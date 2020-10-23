«У меня мама немка»: Андрей Мартынов тяжело переживает разлуку с сыном

Народный артист Российской Федерации Андрей Мартынов пользуется уважением у своих студентов даже на пенсии. Ребята хорошо общаются с преподавателем по актерскому мастерству и даже были приглашены на празднование 70-летия актера. Исполнитель роли старшины Федота Васкова в советском фильме «А зори здесь тихие» при этом чувствует себя одиноким. В преддверии дня рождения артист пришел в студию к Андрею Малахову. В ходе разговора актер призналася, что не может увидеться с родным сыном.

Андрей Леонидович еще в 80-годы женился на дочке немецкого дипломата — Франциске Тун. Возлюбленная родила актеру сына Александра. Однако вскоре жена под предлогом обучения ребенка в лучших немецких школах бросила Мартынова и разлучила Сашей с родным отцом.

Андрей Мартынов, вспоминая сына, прослезился в «Прямом эфире»: