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Звездный гость

«У меня мама немка»: Андрей Мартынов тяжело переживает разлуку с сыном

74-летний артист стал героем программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

«У меня мама немка»: Андрей Мартынов тяжело переживает разлуку с сыном
Актер Андрей Мартынов со своими студентами. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Народный артист Российской Федерации Андрей Мартынов пользуется уважением у своих студентов даже на пенсии. Ребята хорошо общаются с преподавателем по актерскому мастерству и даже были приглашены на празднование 70-летия актера. Исполнитель роли старшины Федота Васкова в советском фильме «А зори здесь тихие» при этом чувствует себя одиноким. В преддверии дня рождения артист пришел в студию к Андрею Малахову. В ходе разговора актер призналася, что не может увидеться с родным сыном.

Андрей Леонидович еще в 80-годы женился на дочке немецкого дипломата — Франциске Тун. Возлюбленная родила актеру сына Александра. Однако вскоре жена под предлогом обучения ребенка в лучших немецких школах бросила Мартынова и разлучила Сашей с родным отцом.

Андрей Мартынов, вспоминая сына, прослезился  в «Прямом эфире»:

«Когда ему было шесть лет, мы с супругой решили, что он должен получить образование в Германии. Франциска говорила мне, что он очень страдал там, ведь немецкие пацаны дразнили его «русским» из-за фамилии. А он говорил: «Нет, я не русский, у меня мама немка!»

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