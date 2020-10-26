Что происходит на «ДОМе-2»: закрытие площадок и уход топовых участников

Действительно ли шоу изжило себя или это очередной новый этап?

Вот уже 16 лет на ТНТ выходит проект «ДОМ-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Тысячи участников, десятки семей и детей, миллионы поклонников.

Рейтинги зашкаливали, шоу много раз пытались закрыть, саму съемочную площадку даже перенесли в другое место. Но сейчас проект начал сдуваться.

Закрываются параллельные проекты «Остров любви» и «Спаси свою любовь», уходят топовые пары, да и сама концепция из поиска пары превратилась в территорию драк и скандалов.

Продюсеры пытаются спасти рейтинги и проект. Что происходит с «ДОМом-2», закроют ли провокационное шоу — подробнее в видео Teleprogramma.pro.