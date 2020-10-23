«Как же я люблю все эти проекты!»: бывший участник группы «Челси» пришел покорять «Голос»

Выпускник «Фабрики звезд – 6» и бывший участник группы «Челси» Роман Архипов пришел на слепые прослушивания в новый сезон шоу «Голос». Об этом сам 35-летний артист сообщил в Instagram. По его словам, выпуск с его участием покажут на Первом канале 23 октября в 21:30.

«Ой, как же я люблю все эти проекты! Всегда адреналин, преодоления себя, азарт», — поделился эмоциями певец, призвав поклонников болеть за него.

Прошел или нет, Роман не стал уточнять. Но на опубликованном им фото музыкант запечатлен в победной позе с картонной фигурой Леонида Агутина в руках. Можно было бы предположить, что певец взял молодого коллегу в свою команду, но только в текущем сезоне «Голоса» подопечных набирают Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста. Кому из них понравился Архипов, станет известно во время вечернего эфира 23 октября.

Напомним, что на «Фабрике звезд» Роман вовсю эксплуатировал образ рокера, контрастировавший с другими участниками. На этом телепроекте он вошел в бой-бэнд «Челси», созданный продюсером Виктором Дробышем. С 2006 по 2011 годы молодой человек выступал в составе группы, а потом отправился в сольное плавание.